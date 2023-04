Les sorties geeks de la semaine du 17 avril 

Chaque semaine, Métro vous propose des sorties 100% geeks. Au menu: un hommage à un bédéiste québécois, le lancement d’un roman de sci-fi, un film de kung-fu taïwanais et le meilleur animé de tous les temps!

Le Geekois craque les codes de la culture geek québécoise pour vous: bandes dessinées, littérature de l’imaginaire, cinéma de genre, jeux vidéo, jeux de société. C’est par ici.

Hommages au Capitaine Kébec

Le 19 avril en formule 4 à 7, un hommage sera rendu au bédéiste Pierre Fournier décédé en novembre 2022, ainsi qu’à l’une de ses créations, le Capitaine Kébec.

Initié par Jean-Dominic Leduc tandis que Pierre Fournier souffrait d’une maladie neurodégénérative, le livre Hommages au Capitaine Kébec propose différentes interprétations du célèbre personnage concoctées par plus d’une trentaine d’artistes.

Un total de 200 exemplaires de cet ouvrage de 68 pages seront disponibles au prix de 20 $.

Les visiteurs pourront également se procurer pour le même prix le carnet Pierre Fournier, Serial doodler réunissant un florilège d’illustrations inédites du créateur, aussi connu pour son travail sur les bandes dessinées Michel Risque et Red Ketchup.

Vous souhaitez avoir un exemplaire des deux ouvrages? C’est possible pour un total de 30 $! Vous contribuerez du coup à une bonne cause, puisque les profits des ventes seront versés à la Société Alzheimer.

Date: le 19 avril de 16h à 19h

Lieu: Le p’tit bar (3451, rue Saint-Denis)

Shaolin Invincibles au Cinéma du Parc

Les fous braques des Nuits de la 4e dimension récidivent cette semaine avec le film taïwanais Shaolin Invincibles (Yong zheng ming zhang Shao Lin men).

Ce n’est pas la première fois que ces derniers proposent un film de ce pays, la projection de Thrilling Bloody Sword ayant fait salle comble il y a un an.

En plus de mettre en scène des gorilles férus d’arts martiaux, Shaolin Invincibles contient «de la magie noire, des guerriers à la langue tombante, un pittoresque piège à cons, des révélations colossales et la scène de mise à mort la plus aberrante de tous les temps», peut-on lire sur la page Facebook de l’événement.

Bonne nouvelle, ce nanar réalisé en 1977 par un certain Cheng Hou a eu droit à une nouvelle restauration! Certainement le rendez-vous psychotronique de la semaine!

Date: le 20 avril à 21h

Lieu: Cinéma du Parc (3575, avenue du Parc)

Langue: mandarin avec sous-titres en anglais

Lancement du roman 𝐿𝑎 𝐹𝑟𝑢𝑔𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒́ 𝑑𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠

L’autrice Sylvie Bérard, à qui on doit notamment l’excellent roman de science-fiction Terre des autres, lancera sa nouvelle publication aux éditions Alire ce jeudi à la Librairie Saga, spécialisée en littératures de l’imaginaire.

Son nouveau roman, intitulé La frugalité du temps, suit une passionnée de généalogie qui tente une nouvelle expérience pour retrouver ses ancêtres. En effet, la firme Arborithme propose de rencontrer et même de parler avec ses aïeux grâce à la réalité virtuelle. Cependant, ces simulations commencent à avoir des impacts négatifs sur sa vie, son couple, son travail et sa mémoire…

Lors du lancement, un extrait du roman sera lu et une brève présentation sur la généalogie familiale aura lieu.

Date: le 20 avril à 17h

Lieu: Librairie Saga (5574, chemin Upper-Lachine)

Akira au Cinéma du Parc

Ce week-end, le Cinéma du Parc présente LE MEILLEUR ANIMÉ DE TOUT LES TEMPS (à bas l’impartialité journalistique!). Réalisé en 1988 par Katsuhiro Ôtomo, Akira demeure un superbe spectacle visuelle 35 ans plus tard, une œuvre dystopique et cyberpunk qui a marqué à jamais la culture populaire.

Ce film d’animation japonais se situe dans la ville de Tokyo en 2019, 31 ans après que la mégalopole a été détruite par une explosion nucléaire. À la suite d’une course-poursuite explosive dans les rues de la ville, l’un des membres d’un groupe de jeunes motards est capturé par les militaires et subit des expériences visant à développer ses capacités psychiques.

Une œuvre à (re)voir sans faute!

Dates: les 21 et 22 avril à 21h30, ainsi que le 23 avril à 14h30

Lieu: Cinéma du Parc (3575, avenue du Parc)

Langue: japonais avec sous-titres en anglais