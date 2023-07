Les sorties geeks de la semaine du 10 juillet

Chaque semaine, Métro vous propose des sorties 100% geeks. Au programme: comiccon, ciné-concerts et projections de films cultes.

Le Geekois craque les codes de la culture geek québécoise pour vous: bandes dessinées, littérature de l’imaginaire, cinéma de genre, jeux vidéo, jeux de société. C’est par ici.

CINÉ-CONCERT: The Holy Mountain

À la place de la Paix, ce vendredi, le film culte mexicain The Holy Mountain d’Alejandro Jodorowsky sera présenté en plein air avec une nouvelle trame sonore créée en direct par l’artiste Joe Cantrell!

Réalisé en 1973, The Holy Mountain (La montaña sagrada, en espagnol) est une œuvre profondément surréaliste où un alchimiste (interprété par le réalisateur) conduit un groupe de huit personnes sur une montagne sacrée où ils espèrent atteindre l’illumination (les ampoules à DEL n’existaient pas encore à l’époque).

« L’intention de Joe Cantrell est d’utiliser ces images fantastiques comme une représentation visuelle des bruits et des sons, à la manière des notations musicales appelées partition graphique, peut-on lire sur le site de la SAT. L’artiste voit dans le film un beau défi, adapté à cette tradition graphique, qui promet de créer un ensemble sonore et visuel mémorable et percutant. »

Des courts métrages sélectionnés par la Cinémathèque québécoise seront également présentés.

Date : 14 juillet à 20h30

: 14 juillet à 20h30 Lieu: Place de la Paix, dans le Quartier des spectacles

Cin’Hoch de l’été: Dans une galaxie près de chez vous 2

Les projections de films dans le stationnement du Dairy Queen de la rue Sainte-Catherine Est dans Hochelaga-Maisonneuve sont de retour cet été et ce 14 juillet, Le Cin’Hoch présente Dans une galaxie près de chez vous 2.

« Convaincus du bien-fondé de leur mission (et aussi parce qu’ils n’avaient rien d’autre à faire ce jour-là), les membres de l’équipage du vaisseau Romano Fafard explorent de nouvelles galaxies à la recherche d’une planète habitable où déménager les Terriens. Toutefois, cette exploration tourne court suite à la perte accidentelle de la seule sonde qui leur reste », résume-t-on sur la page de l’événement.

Intéressé.e par cette proposition? « Apporte ta chaise pliante, ta petite couverture et viens regarder ce film en plein air tout en dégustant une bonne crème à glace! », indique-t-on sur l’événement.

Date : 14 juillet à 20h30

: 14 juillet à 20h30 Lieu : Stationnement du Dairy Queen (4545, rue Sainte-Catherine Est)

: Stationnement du Dairy Queen (4545, rue Sainte-Catherine Est) Langue: français

Le Comiccon de Montréal

Le Comiccon de Montréal bat son plein ce week-end. Que vous soyez des adeptes de bandes dessinées, de science-fiction, d’horreur, d’animés, de jeux vidéo ou encore de jeux de société – bref, si vous êtes des geeks –, cet événement s’adresse manifestement à vous.

Plusieurs vedettes américaines seront au rendez-vous, dont Christina Ricci, John Glover, Michael Biehn, Lance Henriksen, ainsi que les hobbits Sean Austin et Billy Boyd. Le trekkies seront aussi heureux.reuses d’apprendre que Jonathan Frakes, Todd Stashwick et John de Lancie seront présents lors de cet événement.

Du côté québécois, soulignons la participation de l’actrice Sophie Nélisse, de la bédéiste Boom et de l’équipe derrière la série Red Ketchup: Réal Godbout, Benoît Brière, Gabriel Lessard et Martin Villeneuve.

Deux concerts seront également présentés, l’un consacré à la musique de la saga de Star Wars le 15 juillet et l’autre à celle des jeux vidéo de Zelda (et dont le héros se nomme Link) le 16 juillet.

Pour consulter la programmation ultracomplète du Comiccon de Montréal (vous en avez pour des heures), cliquez ici.

Date : du 14 au 16 juillet

: du 14 au 16 juillet Lieu: Palais de congrès (1001, place Jean-Paul-Riopelle)

Film Noir au Canal: Kiss Me Deadly

Le festival de films policiers cultes sur les berges du canal Lachine donnera le coup d’envoi de sa 7e édition ce dimanche avec la projection de l’excellent Kiss Me Deadly (1955) de Robert Aldrich.

Adapté d’un roman policier de Mickey Spillane, le film suit Mike Hammer (Ralph Meeker), un détective privé hargneux, qui fait la grave erreur de s’arrêter en pleine nuit pour prendre une autostoppeuse (Cloris Leachman), ce qui le plonge dans une intrigue mortelle.

Les festivités commenceront tout en musique dès 19h30 avec une performance du saxophoniste Jeremy Alie Leon. La projection du film est prévue pour 21h.

Apportez votre plus beau fedora ou trilby!

Date : 16 juillet à 19h30

: 16 juillet à 19h30 Lieu : Square Saint-Patrick (à l’angle des rues Wellington et Saint-Patrick)

: Square Saint-Patrick (à l’angle des rues Wellington et Saint-Patrick) Langue: version originale anglaise sous-titrée en français