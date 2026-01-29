Laurier Ouest se prépare à la Saint-Valentin

L’avenue Laurier Ouest dévoile la programmation hivernale de ses commerçants avec une vitrine spéciale Saint-Valentin, mettent en lumière sept lieux emblématiques et de nouvelles adresses le long de cette artère commerciale.

La tournée Saint-Valentin débute au Coffre Laurier, une nouvelle boutique de luxe et galerie d’art. C’est une des sept nouvelles adresses à découvrir sur Laurier Ouest, aux côtés de quatre restaurants, un hôtel et une nouvelle destination mode.

Les consommateurs sont ensuite invités à découvrir H Parfum, où des experts peuvent les guider dans le choix du parfum idéal parmi une sélection d’importations européennes. La boutique LYLA présente aussi sa collection ERES, qui allie confort et élégance pour la Saint-Valentin.

Fashion et fleurs

Les amateurs de mode sont aussi invités chez Iris Setlakwe, qui a fait son grand retour sur Laurier Ouest en septembre. Pour les amateurs de mode masculine, Valérie Simon a mis en avant la marque Corneliani, avec la plus grande sélection au Canada, ainsi que des idées cadeaux soigneusement choisies pour lui.

Un atelier floral chez Fleuriste Zen – Le Pouvoir des Fleurs permet aussi d’apprendre à créer le bouquet parfait pour leurs proches.

Et pourquoi ne pas terminer une journée de magazinage avec un cornet chez ICONOGLACE ou encore les focaccias divines du Restaurant Pizzaiolle?

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.