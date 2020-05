Un collectif mis en place pour soutenir les industries culturelles et créatives du Québec

Les industries culturelles et créatives du Québec reçoivent le soutien d’un collectif dédié

Grâce à une collaboration inédite entre des associations sectorielles comme la Guilde du jeu vidéo du Québec ou encore Xn Québec mais aussi des incubateurs comme La Piscine et Zú, Les industries culturelles et créatives du Québec reçoivent un soutien nécessaire en cette période d’incertitude. Il s’agit d’apporter un soutien immédiat et essentiel à plus de 300 entreprises créatives et studios de développement de jeux vidéo situés à Montréal grâce à un soutien de la Ville de Montréal dans le cadre de l’appel de propositions aux OBNL pour le soutien technique aux entreprises.

Cela se traduit par une mise à disposition d’un réseau d’experts techniques en finance et gestion des ressources humaines, ainsi que des programmes d’accompagnement et des échanges formatifs adaptés aux contraintes et aux problématiques en période de crise. On sait à quel point cette pandémie a touché notre industrie et les difficultés que traversent les différents membres de la Guilde.

Pour plus d’informations sur les différents programmes et pour connaître les conditions d’admissibilités pour faire partie des cohortes, visitez le site Internet suivant collectif-icc.com.