Sherlock Holmes: Chapter One mènera son enquête en 2021

Le studio ukrainien Frogwares a annoncé le développement du jeu Sherlock Holmes: Chapter One sur PC (GOG, Epic Games Store et Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X. Il est prévu en 2021.

Le jeu vous placera aux commandes du célèbre enquêteur Sherlock Holmes à ses débuts, à une époque où sa réputation n’est pas encore faite. L’accent sera mis sur l’exploration, la recherche d’indices, l’utilisation de costumes et autres subterfuges pour coincer les criminels les plus endurcis.

Sherlock Holmes: Chapter One se déroule au 19e siècle dans un climat de corruption politique et de criminalité sans bornes. La ville a besoin d’un héros qui se veut un dernier rampart contre l’anarchie totale. Un peu comme Batman, sans tous les gadgets sophistiqués. Sherlock pourra compter sur son fidèle allié Jon et son sens de l’observation aiguisé pour mener à bien ses investigations.

