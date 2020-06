Ubisoft Montréal lance « (Ré)unis pour le quartier », une initiative en soutien aux commerces du Mile-End

Avec « (Ré)unis pour le quartier », Ubisoft Montréal soutient les commerces de son quartier

« (Ré)unis pour le quartier » est une initiative interne d’Ubisoft Montréal qui vise à aider et soutenir les commerces du Mile-End. Le tout se déroulera en deux phases, s’étalant sur plusieurs mois, et totalisera un montant estimé à 170 000$.

Premièrement, le plus gros employeur de jeu vidéo au Québec va en effet donner 25$ à chacun de ses employés afin qu’ils les dépensent dans des commerces locaux, soit en personne, soit en ligne.

Puis, lorsque le déconfinement sera plus permanent et que les directives de santé publique le permettront, Ubisoft Montréal s’engage à déployer des initiatives et programmes pour ses employés en lien avec les commerces du quartier du Mile-End.

« Le Mile-End est notre maison, notre communauté. Il nous a vu grandir, et nous avons évolué avec lui. Ses commerçant.es sont évidemment des acteurs-clé de sa vitalité et nous voulons les supporter. Par cette initiative, nous invitons nos employé.es à faire une différence dans le quartier qu’ils ou elles soient de retour au studio ou en télétravail. Nous lançons également un appel aux autres employeurs du quartier afin de multiplier l’impact de cet effort et les inspirer à emboiter le pas. », a indiqué Cédric Orvoine, Vice-président, Talents & Culture chez Ubisoft Montréal.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud