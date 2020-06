Résumé de la conférence virtuelle PS5 The Future of Gaming Show

La conférence PS5 tant attendue nous donne beaucoup de jeux

Pas moins de 26 jeux ont été annoncés au cours de cette conférence dédiée à la PS5 que l’on attendait tous. Elle était très riche en surprises et on a même eu l’occasion de voir le design non pas de la mais des consoles. En effet, il y aura deux modèles comme pressenti: l’un aura un lecteur de disque et l’autre non. Mais passons aux jeux. Voici ceux qui ont été annoncés cet après-midi et quelques mots pour les présentés.

Grand Theft Auto V Expanded and Enhanced

La conférence s’est ouverte sur le logo de Rockstar qui ne présentait pas GTA VI comme beaucoup le souhaitait mais une nouvelle version bonifiée de GTA V pour 2021. De plus les possesseurs de PS5 auront accès gratuitement à GTA Online à la sortie du jeu l’an prochain.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Miles Morales sera le prochain homme-araignée mais on n’en sait pas plus. Est-ce une suite, un spin-off. Aucune info pour le moment. On sait seulement qu’il sera disponible au lancement de la machine cet automne.

Gran Turismo 7

Kazunori Yamauchi était présent virtuellement pour introduire le prochain Gran Turismo qui « fera plaisir aux fans surtout avec son mode carrière. » D’après les images, ça a l’air en effet très beau mais est-ce l’épisode de la rédemption pour Gran Turismo. Réponse l’an prochain probablement vu qu’aucune date n’a été annoncée.

Ratchet & Clank Rift Apart

Le duo d’Insomniac revient avec un tout nouvel épisode où les dimensions et les réalités s’entrechoquent provoquant des cataclysmes sur toutes les planètes touchées. Les quelques minutes que l’on a pu voir nous montrait un gameplay certes classique mais surtout une transition de dimension en dimension complètement transparente sans temps de chargement.

Project Athia

Square Enix via son studio japonais Luminous Productions nous a présenté Project Athia dont on sait très peu de choses hormis qu’il met en scène une héroïne qui semble dotée de pouvoirs magiques. Le jeu sera aussi disponible sur PC. Wait & see…

Stray

Si on se fie à la bande-annonce et au nom du jeu, on devrait incarner un chat de gouttière dans un monde peuplé uniquement de robot. Autant dire que c’est le jeu de l’année 2021.

Returnal

Jeu au concept très étrange, Returnal semble mettre notre héroïne au défi de dompter et comprendre une planète très hostile à sa présence et qui change régulièrement. On doit ce titre à Housemarque, studio finlandais connu pour Super Stardust mais aussi Supreme Snowboarding/Boarder Zone, mon jeu de snowboard préféré.

Sackboy A Big Adventure

Le personnage de LittleBigPlanet a enfin droit à son jeu d’action aventure plateforme. La partie création a l’air absente et ce n’est pas pour me déplaire.

Destruction AllStars

À mi-chemin entre Fortnite pour le design, Destruction Derby pour le gameplay, et Twisted Metal pour les armes sur les véhicules, on sent que Destruction AllStars veut rentrer sur la scène esports par la grande porte.

Kena Bridge of Spirits

Dans Kena Bridge of Spirits, on dirige une jeune fille dotée d’un bâton de magicien qui lui permet d’utiliser différents sorts. D’après la vidéo, on va devoir sauver un monde d’une créature malfaisante. C’est très joli et ça donne très envie.

Goodbye Volcano High

J’ai l’impression qu’il faudra avoir le cœur bien accroché parce que Goodbye Volcano High a l’air d’aborder des sujets lourds comme la dépression. On ne sait pas grand chose du jeu pour l’instant donc on patientera encore un peu.

Oddworld Soulstorm

Lorne Lanning, co-fondateur de Oddworld Inhabitants et créateur de la sérier Oddworld, est intervenu pour présenter son prochain jeu, Oddworld Soulstorm. On retrouvera Abe dans une nouvelle quête pour tenter de sauver ses amis.

Ghostwire Tokyo

Annoncé lors de l’E3 2019 durant la conférence de Bethesda, Ghostwire Tokyo refait enfin parler de lui par l’intermédiaire de Shinji Mikami, fondateur de Tango Gameworks (The Evil Within). Dans la bande-annonce on découvre un Tokyo pluvieux et désert hormis les monstres qui nous attaquent et qui ont l’air tout droit sortis de la mythologie japonaise. Le jeu se présente comme un FPS mais sans vraiment d’armes et dans lequel on fait des signes avec les mains? C’est très étrange. Il sera disponible en 2021 et également sur PC.

Jett The Far Shore

Il s’agit là du nouveau jeu de Superbrothers (Sword & Sorcery). On nous parle d’un jeu d’action aventure cinématique qui nous invite à voyager à travers l’espace. Disponible au lancement.

Godfall

On a pu revoir des images de Godfall mais il s’annonce de moins en moins prometteur. On dirait une sorte de copie de For Honor mais en moins bien… Attendons de l’avoir entre les mains mais ça ne donne pas trop envie pour l’instant. Également disponible au lancement.

Solar Ash

Nouveau jeu du créateur d’Hyper Light Drifter, Solar Ash est cette fois-ci tout en 3D et promet un vaste monde à explorer.

Hitman III

Disponible en janvier prochain, Hitman III sera le point culminant des aventures de l’Agent 47 et la fin de cette trilogie pour reprendre les termes de ces créateurs. On voyagera à nouveau à travers le monde comme à Dubai par exemple.

Astro’s Playroom

Le petit robot qui accompagne les utilisateurs de la PlayStation Camera aura droit à son propre jeu de plateforme si on se fie à la vidéo.

Little Devil Inside

Que dire sur Little Devil Inside? On a juste vu une cinématique mettant en scène un valeureux aventurier et un vieil homme plutôt aisé dans différentes situations présentant des contrastes saisissants.

NBA 2K21

Juste une courte cinématique pour introduire le prochain jeu de basketball de 2K. Spoiler Alert: on va jouer au basket. Il sera disponible au lancement de la machine en novembre.

Bugsnax

Les créateurs d’Octodad remettent le couvert avec Bugsnax un nouveau jeu complètement barré dans lequel on débarque sur une île où les créatures qui la peuplent sont mi-insectes, mi-snacks. Disponible au lancement.

Demon’s Souls

Désolé pour tous ceux qui pensaient que Bluepoint travaillaient sur un remake de The Legend of Dragoon. L’équipe s’est plutôt penchée sur le premier vrai épisode de la série des Souls, Demon’s Souls. Pas de date de sortie mais on l’attend de pied ferme!

Deathloop

Autre jeu édité par Bethesda et présenté durant la conférence de l’éditeur, Deathloop fait le saut sur PS5. Un peu à la manière du film The Edge of Tomorrow, on va devoir rejouer une même séquence plusieurs fois de suite. Mais on dirait que l’antagoniste sera jouable. À voir quand on aura plus de détails.

Resident Evil VIII

Les rumeurs qui pressentaient que le prochain Resident Evil se passait dans un VIllage avaient raison! On jouera toujours en vue à la première personne et Chris Redfield fait son grand retour mais aucune idée s’il sera jouable ou non. Réponse en 2021.

Pragmata

Voici un autre titre bien mystérieux. On a l’air d’y jouer un astronaute qui mène une enquête sur une Terre dévastée et déserte jusqu’à ce qu’il matérialise une petite fille qu’il sauve d’un monstre en se rendant sur la lune. Oui c’est ce qu’on a vu. Mais il faudra patienter jusqu’en 2022 pour pouvoir poser les mains dessus.

Horizon II Forbidden West

Comme certains l’avaient senti, Alloy est de retour dans Horizon II Forbidden West qui a l’air encore plus fou que le premier. Vivement qu’on en sache et voit plus!

La conférence s’est clôturée sur le design de la machine très futuriste. Quelques accessoires comme un casque d’écoute, une station de charge pouvant accueillir deux manettes, une nouvelle caméra HD et une télécommande.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud