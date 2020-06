Eidos-Sherbrooke voit le jour en Estrie

En pleine pandémie, Eidos-Sherbrooke sort de son cocon

On connait l’attrait de Montréal pour le jeu vidéo. La métropole du Québec n’a plus rien à prouver en ce sens. Mais en région c’est un peu différent. On a un cluster à Québec mais au delà de ça, c’est plutôt dispersé. Ce qui est une bonne chose. Les régions ont besoin de savoir que l’industrie mise sur elles. C’est en partie en ce sens qu’Eidos-Sherbrooke vient de naitre. On notera le retour du nom Eidos sachant que depuis le rachat par Square Enix en 2009, il ne restait que 2 studios à avoir conservé le nom original: Eidos Shanghai et Eidos Montréal. C’est un choix très intéressant et on a hâte de voir ce qu’ils nous réservent.

Par ailleurs, voici ce que David Anfossi, chef de studio d’Eidos Montréal a à en dire: « L’ouverture de ce nouveau studio expert permettra d’offrir des outils aux développeurs de contenus qui viendront enrichir l’expérience et l’immersion des joueurs. » Il s’agit donc d’un studio purement technique qui aidera les développeurs grâce à différents outils technologiques.

L’idée de s’établir en région est simple: offrir une qualité de vie intéressante et un milieu calme près de la nature, idéal pour un cerveau en pleine création qui cherche à innover. Le studio est à la recherche de programmeurs et d’un savant mélange d’experts dans des secteurs diversifiés comme le rendu graphique, l’infonuagique, l’administration réseau, et plus encore. Rendez-vous sur le site web pour postuler.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud