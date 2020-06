Cyberpunk 2077 repoussé au 19 novembre

Jamais deux sans trois : une règle qui s’applique malheureusement avec le jeu de science-fiction Cyberpunk 2077. D’abord annoncé pour le 16 avril 2020 avant d’être repoussé au 17 septembre de la même année, le projet colossal de CD Projekt RED verra finalement le jour le 19 novembre 2020.

Dans un message partagé sur Twitter (voir ci-dessous), le studio explique pourquoi ce délai était nécessaire. « Nous avons décidé de repousser la sortie de Cyberpunk 2077 du 17 septembre au 19 novembre. Ceux parmi vous qui sont familiers avec la façon de développer des jeux savent que nous ne livrerons pas quelque chose qui n’est pas prêt. ‘Prêt lorsque c’est terminé’ n’est pas qu’une phrase que nous disons parce qu’elle sonne bien, c’est quelque chose envers quoi nous adhérons même si nous savons que cela peut nous occasionner des problèmes. »

« Par la même occasion, nous sommes tout à fait conscients que de prendre une telle décision entâche notre réputation et troquer de la confiance pour du temps de développement supplémentaire est l’une des décisions les plus difficiles à prendre pour un développeur. Pourtant, nous croyons que c’est la bonne décision à prendre pour le jeu même si nous nous excusons de devoir vous faire patienter encore. Notre but est que Cyberpunk 2077 demeure à vos côtés pendant plusieurs années à venir. En somme, nous espérons que vous comprenez pourquoi nous en sommes arrivés là ».

« À l’heure d’écrire ces mots, le contenu et le gameplay de Cyberpunk 2077 sont finalisés. Les quêtes, les cinématiques, les habiletés et les objets, toutes les aventures que Night City a à offrir : tout est là. Mais avec une telle abondance de contenu et de systèmes complexes qui s’entrelacent, nous avons besoin de temps pour tout revoir, balancer les mécaniques de jeu et corriger une tonne de bogues. Un monde gigantesque veut aussi dire qu’il y a beaucoup de choses à polir et nous utiliserons le temps supplémentaire à cet effet ».

« Cette semaine, des journalistes des quatre coins du monde vont jouer au jeu de façon indépendante. Nous avons hâte (et sommes plutôt anxieux) d’entendre leurs opinions et de voir les vôtres lorsqu’ils publieront leurs aperçus tout de suite après la diffusion du Night City Wire le 25 juin. Nous espérons que cela satisfaira votre soif pour le jeu alors que nous travaillons à améliorer sa qualité en vue du lancement de novembre »

Un texte de Michael Bertiaux