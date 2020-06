Crash Bandicoot 4: It’s About Time officialisé

La semaine dernière, nous partagions la bonne nouvelle d’un nouveau Crash Bandicoot en développement. Activision et le studio Toys for Bob ont officialisé le projet aujourd’hui, intitulé Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Ce quatrième volet du populaire marsupial sera offert le 2 octobre 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One. Il s’agit du premier jeu créé après la trilogie originale sur PlayStation sans compter sur des titres tels que The Wrath of Cortex Crash ou Twinsanity. D’ailleurs, la bande-annonce de Crash Bandicoot 4: It’s About Time se moque un peu des jeux développés après ceux de Naughty Dog.

« Crash Bandicoot 4: It’s About Time se fonde sur le même pilier de gameplay précis avec lequel nous sommes tombés en amour dans les années 90. Cette nouvelle aventure épique traverse le temps et l’espace. Elle introduit de nouvelles façons de jouer qui plairont tant aux nouveaux fans que ceux de longue date. Attendez-vous à tomber en amour avec les marsupiaux mutants encore une fois! », a déclaré Paul Yan de Toys for Bob.

La nouvelle aventure de Crash Bandicoot arrive après le succès retentissant de la Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Rappelons que la trilogie de jeux remastérisés s’est vendue plus de 10 millions de fois depuis sa sortie. Avec le quatrième opus, Toys for Bob veut capitaliser sur ce succès mondial.

Le scénario de Crash Bandicoot 4: It’s About Time s’amorce alors que le trio de vilains composé de Neo Cortex, Dr. N. Tropy et Uka Uka s’échappent de leur prison. Le jeu s’inspire fortement des trois premiers titres sur PlayStation et proposera des modes moderne et rétro. Le but sera de récupérer quatre « masques quantiques » et ainsi s’approprier le pouvoir de modifier le temps et l’espace.

Un autre élément majeur introduit dans Crash Bandicoot 4: It’s About Time est un style visuel unique qui conserve l’esprit de la trilogie originale avec une touche de modernité. Les différents niveaux seront traversés avec l’aide des personnages Crash et Coco, mais aussi des personnages secondaires comme Neo Cortex. Concernant les niveaux justement, certaines mécaniques jamais vues seront de la partie. En voici quelques exemples : course sur les murs, glissade sur rails et saut à la corde.

Bande-annonce de Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Gameplay de Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Un texte de Michael Bertiaux