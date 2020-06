Le Québec regorge de petits studios indépendants de jeux vidéo, mais beaucoup de leurs jeux passent souvent sous le radar. Ces studios vont présenter leur nouveau jeu dans les prochains mois, alors voici 7 jeux québécois à surveiller durant la prochaine année !

PANZER PALADIN

Une ultime confrontation entre les légions de démons du sinistre Ravenous et le dernier espoir de l’humanité, l’androïde Flame et son armure Paladin. C’est ce qui vous attend dans Panzer Paladin, le prochain jeu du studio montréalais Tribute Games (Flinthook, Mercenary Kings). Un jeu de plateforme 2D s’inspirant des classiques 8-bits des années 80 comme Zelda 2 : The Adventure of Link, Castlevania 2 : Simon’s Quest et Mega Man. Vous aurez la chance de contrôler la puissante armure Paladin afin de tout détruire sur votre passage ou de vous éjecter afin de contrôler Flame qui est plus rapide et agile. Le jeu comporte 17 niveaux et plus de 100 armes de mêlée, comme des épées et des bâtons de hockey ! Panzer Paladin sera disponible cet été sur Steam et à une date encore inconnue sur Nintendo Switch.

SPLEEN

Rêvez-vous quelquefois de retourner en enfance, au temps où tout était plus simple ? C’est ce que vous propose le jeu Spleen, un action-RPG en 2D. Vous y incarnerez Johann, un jeune homme désabusé de la vie, qui réalise que sa vie d’adulte n’est pas vraiment celle qu’il espérait. Grâce à son nouveau pouvoir, Johann pourra entrer dans le Monde de l’Enfance, afin de lutter contre ses angoisses et peut-être redonner un sens à sa vie. Le jeu mélange animation 2D traditionnelle avec des environnements en aquarelle peints à la main afin de donner un visuel unique en son genre.

Spleen est le tout premier jeu de la compagnie montréalaise Pamplemousse Games, fondé par un duo de vétérans de l’industrie. Le studio a fait partie des finalistes de l’édition 2019 de la Série Indie Ubisoft. Plus de 90 000$ ont été récoltés afin d’aider la production du jeu via leur campagne Kickstarter. Spleen est prévu pour avril 2021, sur Steam et éventuellement sur consoles.

AEOLIS TOURNAMENT

Un canon à air, c’est tout ce dont vous aurez besoin afin de vaincre vos adversaires dans ce jeu de party multijoueur. Aeolis Tournament est un jeu compétitif où chaque joueur incarne une créature mignonne. À l’aide d’un canon à air et d’un système de jouabilité basé sur la physique, il vous sera possible de compétitionner dans plusieurs modes de jeux différents, dont Explosive DodgeBall (Ballon-chasseur explosif) ou SportsBall (Soccer). Jusqu’à 8 joueurs, en ligne ou sur la même console !

Aeolis Tournament est la toute première production de Beyond Fun Studio, un studio basé à Québec. Le jeu a permis à ce nouveau studio indépendant de remporter la 5e édition du programme Catapulte en 2019 ! Aeolis Tournament sera disponible sur Steam (Windows, Linux et MacOS X) et Nintendo Switch le 16 juillet 2020 .

BOYFRIEND DUNGEON

Aimeriez-vous jouer à un jeu où vous auriez enfin la chance d’inviter votre épée à prendre un verre en espérant la séduire ? C’est ce que vous propose le jeu Boyfriend Dungeon ! Il vous faudra explorer des donjons générés de façon procédurale, appelés « dunj », afin d’anéantir toute trace de créatures maléfiques qui pourrait être un danger pour la ville de Verona Beach. Vous y trouverez alors des armes à la personnalité unique et qui peuvent prendre une apparence humaine. Il sera possible de séduire vos armes afin de découvrir leurs histoires et créer des rapprochements, ce qui permettra d’augmenter leur puissance au combat.

Boyfriend Dungeon est le nouveau jeu du studio montréalais Kitfox Games (Six Ages, Moon Hunters). Il a été en partie financé grâce à une campagne Kickstarter réussie, où le studio a récolté plus de 270 000$ ! Le jeu sera disponible sur Steam et Nintendo Switch d’ici la fin de l’année.

STRUGGLING

Struggling permettra (enfin) à des millions de joueurs de réaliser leur rêve, incarner un immonde tas de chair à 2 têtes ! C’est un jeu coopératif avec un système de jouabilité basé sur la physique où chaque joueur contrôle un bras de la créature. Le but, s’agripper à différents éléments de l’environnement afin de survivre aux obstacles mortels sur notre route. Il vous faudra être deux pour profiter pleinement de ce jeu complètement loufoque, mais il sera aussi possible d’y jouer en solo.

Struggling est la toute première production du studio montréalais Chasing Rats Games, fondé par 3 anciens étudiants du programme de design en jeu vidéo de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Le jeu a remporté 4 des 13 prix (direction artistique, conception sonore, meilleur de la compétition et favori du public) du PIJM 2019 remis lors du MEGA+MIGS 2019, après avoir aussi gagné le prix « Choix du public » l’année d’avant au MEGA 2018. Aucune date n’est encore révélée pour la sortie du jeu, mais vous pouvez dès maintenant l’ajouter sur votre liste de souhaits sur Steam.

SQUAREWAVE MAKER

Et si vous pouviez transformer la musique que vous avez créée en un jeu de plateforme / jeu de rythme ? C’est ce que souhaite proposer le jeu Squarewave Maker. Grandement inspiré de jeux comme Super Mario Maker, il sera possible d’utiliser des outils de conception de niveaux afin de synchroniser le tout avec votre propre création musicale et de créer vous-même votre jeu de rythme. C’est le tout premier jeu du studio québécois Moshing Cat Studio, fondé par Olivier Veneri (un ancien programmeur audio chez Ubisoft Montréal) et Joranne Reysz. Le jeu sera disponible sur Steam au courant de l’année 2020.

SACRIFICE YOUR FRIENDS

Vous vous ne ferez pas d’amis avec le jeu Sacrifice Your Friends. C’est un brawler multijoueur jouable jusqu’à 4 joueurs avec un visuel très inspiré par l’univers sombre de l’auteur H.P. Lovecraft. Plus vous subissez de dégât, plus votre jauge de stress se remplit, donnant ainsi la possibilité de vous transformer en un monstre surpuissant issu de l’univers Lovecraft, comme le Cthulhu ! Le jeu propose plus de 20 arènes avec des environnements dynamiques en plus d’un mode multijoueurs en ligne et local, des défis solos et coopératifs et des tournois organisés régulièrement.

Sacrifice Your Friends est le tout nouveau jeu du studio montréalais Astrolabe Interactive, qui produit aussi des jeux de société. Le jeu a été en partie financé grâce à une campagne Kickstarter réussie où le studio a récolté plus de 20 000$. Sacrifice Your Friends est disponible en accès anticipé depuis le 18 juin dernier sur Steam, avec la possibilité d’essayer une démo gratuitement. Le jeu est aussi prévu sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Xbox One au courant de l’année 2021.

Un texte de Antoine Vinette-Lambert