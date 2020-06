Tencent et Pokémon Company présentent Pokémon Unite

La semaine passée, The Pokémon Company avait surpris tout le monde avec l’annonce d’un nouveau Pokémon Snap en production sur Nintendo Switch et on nous a aussi aguiché avec une annonce mystère…

Et bien le mystère est levé. The Pokémon Compagy s’associe avec la compagnie chinoise Tencent pour la production du jeu Pokémon Unite! Développé par la compagnie chinoise TiMi Studios (Call of Duty Mobile, PUBG : Army Attack), le jeu sera un MOBA (Arène de bataille multijoueur en ligne), similaire à un DotA ou League of Legends.

Ce jeu de combat en coopération opposera 2 équipes de 5 joueurs. Pokémon Unite sera un free-to-start avec des achats intégrés. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch et sur téléphone Android et iOS, avec la possibilité de jouer en cross-play. Aucune date n’a été annoncée pour le moment.

Bande-annonce de Pokémon Unite

Un texte de Antoine Vinette-Lambert