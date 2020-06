6 jeux pour préparer votre déménagement

Avec maintenant plus de 8000 nouveaux jeux lancés sur Steam chaque année, certains hasards sont inévitables.

Cette fois, on parle d’une vague de jeux de déménagements, dont la plupart sont des descendants directs du populaire jeu coopératif Overcooked. Appelez donc vos amis, commandez de la pizza, et vous serez prêt à collaborer dans ces jeux qui déménagent!

Dites adieu à vos voisins avec The Garden Between

Pour plusieurs, la partie la plus difficile d’un déménagement, c’est de dire adieu à des amis, voisins, qui ne feront bientôt plus partie de leur vie. C’est la trame narrative de The Garden Between, dans lequel deux enfants se rassemblent dans leur terrain de jeu pour un dernier au revoir.

Les niveaux abstraits sous forme de spirale sont composés d’objets issus de leurs souvenirs communs. Le parcours des deux personnages est prédéterminé. En fait, le joueur contrôle le temps. Il faut l’avancer et le reculer, sachant que certains éléments (interrupteurs, plateforme, etc.) resteront actifs même si le temps est rembobiné.

C’est sa mécanique de jeu unique et ses casse-têtes ingénieux qui me poussent à vous recommander The Garden Between, une aventure de quelques heures seulement idéale pour une soirée pluvieuse. Il est présentement gratuit sur Gamepass PC et console, et aussi diponible sur PS4, Switch, Steam et iOS.

Videz la maison et remplissez le camion, avec Moving Out

À la manière d’Overcooked, Moving Out est un jeu multijoueur local dans lequel la communication est la clé du succès. Vous incarnez des déménageurs qui doivent transférer les meubles jusqu’au camion en moins de temps possible!

Rassurez-vous, le premier niveau n’est peut-être qu’une simple maison, mais on se retrouve rapidement dans l’espace, des maisons hantées, ou au beau milieu d’une autoroute. Vous l’aurez compris, chaque niveau change la formule pour nous garder sur le qui-vive.

Il est présentement gratuit avec Gamepass sur PC et Xbox One, et aussi disponible sur PS4, Switch et Steam.

Get Packed, le clone de Moving Out sur Stadia

Un mois après la sortie de Moving Out, un autre jeu coopératif de déménagement est sorti exclusivement sur Stadia. Quel étrange hasard! On note tout de même des différences majeures : Get Packed est beaucoup plus chaotique. Il contient d’ailleurs un mode où le but est de détruire le plus d’objets possible!

Alors que Moving Out vous pointe les meubles qui doivent être dans le camion pour compléter le niveau, Get Packed fonctionne par demande spéciale, comme Overcooked. Si un lit apparaît au bas de l’écran, vous devez le trouver rapidement et l’insérer dans le véhicule avant qu’il ne soit trop tard.

Get packed est gratuit et exclusif pour les abonnés Google Stadia Pro (ou que vous profitez du mois d’essai)

Transportez vos biens vers votre nouvelle maison avec Radical Relocation

Pourquoi faire deux voyages quand on peut simplement empiler tout ce qu’on possède sur le toit de la voiture? C’est le défi que nous offre Radical Relocation, un jeu Steam disponible cet été. En un premier temps, c’est un jeu de casse-tête, un genre de Tetris en 3D, où nous devons balancer les objets rarement cubiques sur la voiture. Le vrai test est dans la deuxième partie du jeu, alors qu’il faut se rendre à notre nouvelle maison sans faire tomber un seul objet! Radical Relocation sortira sur Steam cet été. En attendant, un démo est disponible.

Rénovez votre nouvelle demeure avec Tools Up!

On réalise l’influence qu’a eue Overcooked dans le monde du jeu multijoueur local quand trois des jeux d’une liste aussi absurde que celle-ci s’en inspirent! Dans Tools Up, vous et 3 de vos amis devront changer le papier peint, les planchers et peinturer les murs en évitant de faire des dégâts. Pas facile! Si vous marchez trop près d’un pot de peinture qui se trouve sur votre chemin, il basculera et laissera s’écouler une flaque le sol. Et si quelqu’un a le malheur d’y mettre le pied, il glissera et il échappera l’objet qu’il tenait dans ses mains.

Le véritable défi du jeu, c’est de tenter de nuire le moins possible à vos collègues, d’où la nécessité de communiquer. Les niveaux sont moins inventifs que Overcooked ou Moving Out, mais il comblera l’appétit des fervents amateurs de jeux coopératifs. Il est disponible sur Steam, PS4, Xbox One et Swtich.

Défaites vos boîtes avec Unpacking

Unpacking est un jeu de puzzle zen dans lequel on doit défaire ses boîtes et ranger ses objets de manière ordonnée dans son nouveau chez-soi. On entend déjà baver les gens au trouble obsessionnel-compulsif devant ce futur chef-d’œuvre dû pour 2021. Les développeurs nous promettent que chacune des pièces de la maison racontera l’histoire des personnages qui y vivent. Pour ceux qui ont le sens du Tetris, Unpacking tombera droit dans vos cordes.

Un texte de Martin Brisebois