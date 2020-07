Sony s’offre une participation minoritaire chez Epic

Pour souligner le début de l’été Sony s’offre un bout d’Epic

Pas plus tard qu’aujourd’hui, Sony, d’humeur apparemment joviale, nous sort tour à tour le premier visuel des boîtiers PS5 et un investissement minoritaire chez Epic. Comme ça! La maison mère de PlayStation a en effet investi 250 millions de dollars dans l’entreprise de Tom Sweeney. L’idée, comme le souligne nos confrères d’IGN, est que les deux compagnies collaborent sur les jeux et les technologies.

On se souvient qu’en amont de la présentation PS5, Sony avait révélé, sans crier gare à nouveau, l’Unreal Engine 5 avec une démo très impressionnante. Intitulé Lumen in the land of Nanite, cette démonstration vantait les mérites de la future console avec une gestion de la lumière jamais vu en temps réel.

Ce que le PDG de Sony, Kenichiro Yoshida, dit de cet investissement: « La puissante technologie d’Epic dans des domaines comme les graphismes les place au premier plan du développement de moteurs de jeu avec l’Unreal Engine et d’autres innovations. Il n’y a pas de meilleur exemple que l’expérience révolutionnaire qu’est Fortuite en matière de divertissement. »

Reste à voir si cet investissement conduira à des exclusivités ou non. Sony pourrait chercher à mettre la pression pour garder l’UE5 pour eux mais c’est peu probable. Entre ceci et la rumeur du rachat de WB Games par Microsoft, on vit vraiment une époque formidable!

Un texte de Antoine Clerc-Renaud