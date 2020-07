No Man’s Sky : la mise à jour Desolation maintenant disponible

Hello Games continue d’explorer de nouvelles idées avec son jeu spatial No Man’s Sky. La plus récente mise à jour, Desolation, a des allures de Dead Space : elle ajoute des vaisseaux abandonnés générés de façon procédurale contenant des ennemis effrayants et du butin pour les explorateurs qui osent s’y aventurer. C’est aussi une belle façon de rendre hommage à des films comme Event Horizon!

Desolation est une mise à jour gratuite pour les détenteurs de No Man’s Sky. Le jeu est offert sur PC (Microsoft Store, Steam), PlayStation 4 et Xbox One. Malgré une sortie initiale en dents de scie, Hello Games a depuis réalisé tout un exploit avec cette production. Les mises à jour substantielles se succèdent et épatent alors que le studio aurait bien pu choisir de jeter l’éponge après les frasques de 2016.

Bande-annonce : extension Desolation de No Man’s Sky

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca