Xbox Games Showcase: Halo, Fable et autres surprises

Aujourd’hui, Xbox présentait une partie des jeux qui seront disponibles sur leur nouvelles console dans les prochaines années.

Et visiblement, la console ne manquera pas de jeux. On se targue même d’avoir plus d’une centaine de jeux disponible sur Xbox Series X dès la sortie.

Pas de temps à perdre, donc: commençons dès maintenant.

Les bonnes nouvelles

Avant de discuter des jeux présentés aujourd’hui, il faut tout de même mentionner deux des bonnes nouvelles annoncées par la compagnie de Redmond lors de leur présentation.

Premièrement, tous les jeux dévoilés aujourd’hui seront inclus dans le Xbox Game Pass. Vous avez bien lu: si vous payez l’abonnement mensuel, pas besoin d’acheter plus de jeux; ils seront inclus dans votre abonnement dès la sortie.

Une offre généreuse à laquelle Sony devra sans doute répondre.

Deuxièmement, tous les jeux présentés qui sont (ou seront) également disponibles sur Xbox One seront admissibles à la Smart Delivery; en d’autres mots, si vous achetez le jeu maintenant, vous aurez automatiquement (et gratuitement) la version next-gen quand vous vous procurerez un Xbox Series X.

Bon, les jeux maintenant.

Tous les jeux dévoilés lors de la présentation Xbox:

Halo Infinite

Ça ne serait pas une présentation Xbox si ça ne commençait pas avec la traditionnelle bande-annonce: « Quel est ce jeu mystérieux? On vous jure que c’est pas Halo… ok lol, c’est Halo ».

Sans être la claque visuelle que certains semblaient attendre, ce nouveau Halo Infinite est des plus jolis, avec un style un peu plus coloré qui n’est pas sans rappeler Destiny.

La boucle est bouclée, comme on dit.

Le jeu sort pour les fêtes 2020.

State of Decay 3

La présentation s’est poursuivie avec une bande-annonce cinématique de State of Decay 3, qui, comme les joueurs n’ont pas manqué de le rappeler, ressemblait à The Last of Us.

Pas de date de sortie annoncée.

Forza Motorsport

On ne sait pas grand chose sur le prochain Forza, à part qu’il sera très, très joli.

Pas de date de sortie annoncée.

Everwild

Rare, l’enfant prodige oublié par Microsoft, semble avoir enfin l’opportunité de se reprendre.

Ils ont présenté leur nouveau jeu, Everwild, un titre au style dessin animé axé sur le thème de la nature.

On va suivre ça avec attention.

Tell Me Why

S’en est suivi une présentation de Tell Me Why, le nouveau jeu de Dontnod, les artisans derrière Life is Strange.

Et soyons honnêtes, le jeu semble être une suite spirituelle de la série.

Les amateurs de jeux narratifs devraient se régaler.

Le jeu sera disponible dès cet été!

Ori and the Will of the Wisps

Bien sûr, le jeu est déjà disponible, mais on nous a annoncé une version mise à jour pour la Series X, avec notamment un taux de rafraîchissement atteignant les 120 images/seconde!

The Outer Worlds: Peril on Gorgon

Obsidian, le studio récemment acheté par Microsoft, a entamé son trio d’annonces avec la présentation du premier DLC pour The Outer Wolds, Peril on Gorgon.

En tant que fan du jeu, j’ai hâte d’y jouer!

Disponible le 9 septembre.

Grounded

S’en est suivi une présentation du nouveau jeu d’Obsidian, Grounded, dans une bande-annonce hilarante (sérieusement, ça vaut la peine).

Un jeu de survie dans un monde d’insectes qui sera disponible le 28 juillet (la semaine prochaine!)

Avowed

Finalement, Obsidian ont annoncé qu’ils travaillent sur un RPG médiéval à la première personne clairement inspiré de Skyrim.

Quand on connaît tout le talent du studio dans le domaine des RPGs (ils sont derrière Fallout New Vegas, après tout!), et quand on sait qu’avec l’acquisition par Microsoft, ils ont enfin les moyens de leurs ambitions, on ne peut que trépider d’excitation.

Mais il faudra attendre encore longtemps, puisque le développement ne semble en être qu’à ses débuts.

As Dusk Falls

Changement de ton avec As Dusk Falls, un jeu narratif au look original

Pas encore de date.

Senua’s Saga: Hellblade 2

Pas vraiment de nouveauté par rapport à l’annonce originale, sinon qu’un documentaire sur le voyage en Islande des développeurs pour élaborer les décors du jeu est maintenant disponible.

Psychonauts 2

On nous présente ensuite Psychonauts 2, la suite du jeu culte de Tim Schaeffer. Mis à l’honneur: Jack Black qui chante dans ce trailer psychédélique à souhait.

Destiny 2

Bungie revient sur Xbox avec l’édition complète de Destiny qui sera rendue disponible dans le Game Pass, en plus d’une version mise à jour pour la nouvelle génération.

On annonce aussi un nouveau DLC, Beyond Light, qui sera disponible le 10 novembre.

Stalker 2

La suite de ce FPS culte sera disponible au lancement du Xbox Series X.

Warhammer 40 000: Darktide

La franchise Warhammer 40k s’invite également sur Xbox avec Darktide, qui sera disponible quelque part en 2021.

Tetris Effect Connected

Le meilleur Tetris à ce jour (à part peut-être Tetris 99) s’ajoute au lancement du Xbox Series X avec cette nouvelle version qui inclut un mode multijoueur.

Disponible pour les fêtes cette année.

The Gunk

Les créateurs de Steamworld s’essaient à une nouvelle franchise (et un nouveau genre) avec The Gunk, un jeu qui semble être un habile mélange de Zelda et Mario Sunshine.

À surveiller.

The Medium

Ce jeu d’horreur au concept intrigant nous permet d’explorer deux mondes en même temps: suivez une enquêteuse qui tente d’élucider des mystères dans le monde réel et dans une réalité parallèle cauchemardesque.

Captivant (et terrifiant).

Phantasy Star Online 2: New Genesis

Encore une fois, Xbox tente de s’attirer les faveurs du marché japonais avec cette version améliorée de PSO 2.

Le jeu est magnifique, nul doute que les fans sont au ciel en ce moment.

Crossfire X

Ça ne serait pas Xbox sans un FPS en ligne, et Crossfire X remplit la commande.

Disponible cette année.

Fable

Cette conférence se termine en grand avec l’annonce d’un nouveau Fable, qui sera développé cette fois par Playground Games, qui n’a travaillé que sur Forza Horizon jusqu’à maintenant.

Pas de date annoncée.

Un texte de Pier-Luc Ouellet de Jeux.ca