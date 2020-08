Résumé du State of Play du 6 août 2020

Crash Bandicoot 4 It’s About Time (PS4)

L’un des développeurs de Toys for Bob nous a présenté quelques unes des nouveautés de ce nouvel épisode de Crash Bandicoot. Tout d’abord, toute l’aventure sera jouable avec Coco. Mais d’autres personnages seront également de la partie à certains moments clés comme Neo Cortex mais aussi Dino Dile. Mentionnons que les Québécois de Beenox ont à nouveau collaboré et cette fois-ci pour le contenu post-jeu. C’est-à-dire qu’une fois le jeu terminé une première fois, il sera possible de refaire les niveaux avec des défis différents pour chacun d’eux comme la recoloration façon de Blob ou une vision en néon.

Hitman VR

Courte vidéo d’IO Interactive afin de nous révéler que la trilogie Hitman sera entièrement jouable en réalité virtuelle grâce au PS VR dès 2021.

Braid Anniversary Edition

Le jeu de plateforme et de manipulation du temps de Jonathan Blow revient sur PS4 en début d’année prochaine dans une version revue graphiquement. Les auteurs parlent de véritable peinture vivante. On verra s’ils avaient raison de ramener ce titre sur le devant de la scène en 2021.

The Pathless PS5

Le jeu auparavant annoncé pour Apple Arcade arrivera plus tard cette année également sur PS5 apparemment en même temps que la console. Dans cet aperçu, on apprend qu’il s’agit d’un jeu en monde ouvert dans lequel on contrôle une chasseuse accompagnée de son aigle dans un monde hostile.

Spelunky 2 (PS4)

La suite d’un des jeux les plus appréciés arrive le 15 septembre 2020 sur PS4. Au menu, du multijoueur en ligne, et la création d’une communauté. On pourra monter des dindes, et des embranchement nous seront proposés pour savoir dans quelle direction on veut visiter la caverne.

Genshin Impact (PS4)

Le clone non-avoué de The Legend of Zelda Breath of the Wild refait parler de lui avec sa sortie qui se rapproche sur PS4.

Aeon Must Die (PS4)

Tout en néon, Aeon Must Die s’apparente à un beat’em up tout ce qu’il y a de plus traditionnel. Mais la courte vidéo nous cache peut-être encore des choses.

Anno Mutationem (PS4)

Même chose pour Anno Mutationem (qui signifie « dans le changement » en latin). On dirait bien qu’il s’agit là aussi d’un beat’em up en 2D. Attendons d’en savoir plus avant de nous prononcer.

Bugsnax (PS5)

Courte vidéo avec du gameplay pour Bugsnax mais ça reste très mystérieux. On dirait un mélange entre Pokémon Snap et les Sims. À moins que je n’ai rien compris, ce qui est fort probable aussi.

Vader Immortal (PS4)

C’est le 25 août 2020 que sortira la version jeu vidéo de Vader Immortal pour PS VR.

Control AWE (PS4)

Le deuxième contenu téléchargeable pour Control, le jeu de Remedy sorti en 2019, sera disponible le 27 août. Il fait apparemment le lien entre Control et Alan Wake. En espérant que les problèmes de frame rate soient corrigés.

Auto Chess (PS4)

Le très attendu Auto Chess arrivera le 31 octobre sur PS4. À défaut d’avoir Teamfight Tactics, on se contentera de l’original.

The Pedestrian (PS4)

Voilà un jeu de plateforme qui a l’air très ingénieux. Faits de panneaux que l’on peut déplacer et connecter The Pedestrian promet de jouer avec nos méninges et on aime ça.

Hood Outlaws and Legends (PS5)

Parmi les deux nouveaux titres PS5 qui ont été annoncés, voici Hood Outlaws and Legends, un jeu d’action édité par les Français de Focus Home Interactive (à qui l’on doit en partie Othercide dont nous reparlerons prochainement). On sent une composante multijoueur mais il fait peu de doute qu’une campagne sera également de la partie.

Temtem (PS5)

Second nouveau jeu PS5 révélé, Temtem est un Pokémon-like mais pour console next-gen à la différence près qu’on semble connecté avec le reste du monde. On élève des créatures pour les faire combattre. Mais ne soyons pas trop durs, trop tôt.

Godfall (PS5)

Nouvelle vidéo de Godfall qui me fait toujours autant d’effet que les jeux Wii annoncés dans le temps. Ce looter/slasher sans microtransactions vous proposera d’éliminer des hordes d’ennemis avant de vous confronter à des dieux.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca