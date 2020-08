Les vilains de DC à l’honneur avec Fortnite: The Last Laugh Bundle

En pleine bataille judiciaire contre Apple, Epic Games en collaboration avec DC et Warner Bros. a annoncé Fortnite: The Last Laugh Bundle, un nouvel ensemble dédié aux vilains de DC pour le populaire jeu de type Battle Royale.

Après le super-héros Batman offert en septembre 2019, ce contenu spécial prévu le 17 novembre prochain se concentrera sur le Joker, Poison Ivy et Midas Rex. Fortnite: The Last Laugh Bundle sera commercialisé en format numérique et physique sur PlayStation 4, Switch et Xbox One. Il sera aussi offert sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Epic Games n’a cependant pas encore précisé ses plans pour les joueurs sur mobile et PC qui voudraient acheter cet ensemble unique.

Voici ce qui sera compris dans Fortnite: The Last Laugh Bundle pour environ 35 $ :

1000 Vbucks

Trois costumes : Joker, Poison Ivy et Midas Rex

Trois accessoires pour le dos : Laugh Riot, Back Bloom et Midas Crest

Quatre pioches uniques : Bad Joke, The Joker’s Revenge, Ivy Axe et Kingmaker

Traînée « Pick a card »

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca