PlayStation Plus : les jeux de septembre

Sur son blogue officiel, Sony a révélé les jeux qui seront offerts aux abonnés de son service PlayStation Plus en septembre. Du 1er septembre au 5 octobre, les joueurs seront en mesure de télécharger PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) ainsi que Street Fighter V.

Dans le cas du jeu de combat développé par Capcom, sachez que des tournois officiels seront organisés sur PlayStation 4 à compter du 4 septembre au Canada et aux États-Unis. Des prix en argent sont prévus pour les plus habiles alors que les autres pourront obtenir au minimum un thème exclusif PS4 et un titre spécial à utiliser dans le jeu.

En guise de rappel, vous avez jusqu’au 31 août pour télécharger les jeux PlayStation Plus du mois d’août, soit Call of Duty: Modern Warfare2 et Fall Guys: Ultimate Knockout.

Bande-annonce : les jeux de septembre 2020 sur PlayStation Plus

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca