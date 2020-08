Activision haussera le prix de ses jeux pour la prochaine génération

Il y a quelques semaines, je publiais un article concernant le prix des jeux au Canada. Dans mon texte, je prédisais une hausse du coût des jeux au pays liée principalement à deux facteurs : l’arrivée de nouvelles consoles et une situation mondiale facilitant une telle hausse.

Aujourd’hui, mes craintes se sont confirmées. L’éditeur Activision, l’un des plus puissants de l’industrie, a annoncé que le prix pour les versions de base de ses jeux sur PlayStation 5 et Xbox Series X sera plus élevé que celui pour les consoles de génération actuelle.

Le changement sera d’abord appliqué avec Call of Duty: Black Ops Cold War annoncé plus tôt dans la journée. Le prix passera de 59,99 à 69,99 $ US, soit 89,99 $ pour nous. Une fois les taxes appliquées, le jeu vous coûtera donc 103,47 $ pour l’édition dite « normale ».

Activision ne milite pas seul pour des prix plus élevés

Take-Two Interactive, un autre géant de l’édition dans l’industrie, appliquera lui aussi une hausse de 10 $ sur les jeux PlayStation 5 et Xbox Series X. Selon le président de la compagnie Strauss Zelnick, « il n’y a pas eu de hausse de prix pour les titres phares depuis très longtemps malgré le fait que ces mêmes jeux coûtent énormément plus à produire. Et nous croyons que la valeur offerte aux consommateurs, le type d’expérience que vous ne pouvez vraiment avoir que sur consoles de prochaine génération vient justifier ce prix. Mais c’est facile à dire quand vous livrez des jeux de qualité extraordinaire, ce que notre compagnie est fière d’accomplir. »

Aux États-Unis, les nouveautés affichent 59,99 $ depuis l’ère des consoles PlayStation 3 et Xbox 360, soit il y a plus d’une décennie. Aucun changement n’a été observé depuis. À l’époque, le bond de 10 $ pour passer à la génération suivante après la PlayStation 2 et la Xbox (49,99 $ US) était justifié par l’adoption des technologies en haute définition.

Après Activision et Take-Two, attendez-vous à ce que le nouveau prix pour les jeux PlayStation 5 et Xbox Series X soit adopté par encore plus d’éditeurs.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca