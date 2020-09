Critique – Ary and the Secret of the Seasons

Manipulez les saisons à votre guise dans Ary and the Secret of the Seasons

Critique réalisée grâce à un code PS4 généreusement fourni par l’éditeur.

Dans le monde où vit la jeune Ary, les saisons sont déboussolées. Mais grâce à des cristaux qu’elle va récupérer au fil de l’aventure, elle va pouvoir les changer elle-même et ainsi accéder à de nouvelles parties des vastes décors. Mais sur son chemin, elle sera amenée à croiser le fer avec des hyènes malfaisantes qui feront tout pour l’arrêter.

Crédit : eXiin

Développé par les studios Exiin et Fishing Cactus, Ary and the Secret of the Seasons est un jeu d’action aventure dans la veine de The Legend of Zelda. Mais sans le génie. Souvenez-vous de The Legend of Zelda Oracle of Seasons sur Game Boy Color mais sans les mêmes finitions. Les sauts sont étranges par exemple et on a dû mal à se faire à cette physique. On comprend qu’il est plus difficile de créer un monde en 3D mais on est tout de même en droit d’attendre quelque chose de plus fignolé. Ici les bogues techniques sont nombreux : on reste bloqué dans des parties du décor lors d’un saut, les ralentissements arrivent régulièrement et parfois même on se fait frapper par des ennemis invisibles. Sans parler des temps de chargement qui sont bien trop fréquents. On joue deux minutes, on patiente trente secondes et ainsi de suite. C’est décourageant.

Ary and the Secret of the Seasons a tout de même de bons côtés. Les combats sont plaisants, la mécanique de changement de saison est réussie, les décors sont vastes et variés. Mais on ne peut passer sous silence les trop nombreuses tares techniques qui plombent l’aventure.

Crédit : eXiin

Plutôt destiné à un jeune public, Ary and the Secret of the Seasons leur plaira grâce à son côté coloré et à son histoire et sa narration tout droit sortis d’un film d’animation de Disney. Pour les plus grands, on aura du mal à se faire à cette naïveté ambiante et ce côté cartoon trop prononcé.

Verdict Les plus Les combats

La mécanique du changement de saisons

Parfait pour les plus jeunes Les moins La physique

Trop Disney pour les plus grands

Les nombreux bogues techniques Note finale



5 / 10





Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca