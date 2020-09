Discord comme outil de prévention et de sensibilisation pour les adeptes de jeux vidéo

Un service de prévention et de sensibilisation à l’attention des joueurs et joueuses a été mis sur pied par la Fondation des Gardiens Virtuels sur la plateforme numérique Discord.

Fondée en 2018, la Fondation des Gardiens Virtuels a pour mission d’être un repère sur Internet pour les personnes en détresse ainsi que de promouvoir une utilisation responsable du numérique.

C’est ainsi que la fondation a institué récemment un nouveau service de prévention et de sensibilisation à diverses problématiques présentes sur le web à l’intérieur d’un serveur sur la plateforme Discord.

Ce serveur Discord offre une source d’informations et de ressources en plus de servir de communauté d’entraide et de soutien dont les membres souhaitent faire d’Internet un endroit plus sain et sécuritaire pour tous.

Des bénévoles spécialisés en intervention, éducation et instruction œuvreront à aider et soutenir les utilisateurs et les utilisatrices du serveur. Les intervenants, possédant des qualifications en travail social, pourront aider les usagers et usagères en les conseillant sur certains sujets ou en les orientant vers les bonnes ressources. Les éducateurs, ayant des qualifications en éducation et étant composés d’enseignants passionnés de jeux vidéo, pourront conseiller les parents et les jeunes sur la conciliation entre l’école et les jeux vidéo. Finalement, les instructeurs, des personnes détenant des qualifications dans le domaine du coaching en sports électroniques, contribueront à améliorer l’hygiène de vie des joueurs et joueuses en recommandant de saines habitudes de vie et pratiques de jeu.

Pour le président de la Fondation des Gardiens Virtuels, François Savard, ce service comblera un vide dans le domaine de la santé et des services sociaux au Québec : «?Nous le voyons tous les jours, et la situation du COVID-19 n’a qu’accentué cette réalité, une proportion de plus en plus grande de la population n’est plus accessible via les canaux traditionnels de communication. Étant nous-même tous des gamers en plus de nos spécialisations respectives, nous sommes les mieux placés pour nous adapter rapidement à la réalité extrêmement évolutive des communautés en ligne. Nous permettant ainsi d’offrir un service authentique et efficace.?»

Vous pouvez rejoindre le serveur Discord ici.

Un texte de Élodie Simard de Jeux.ca