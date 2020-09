Xbox Series S et X : Où précommander sa console au Canada

Après le lancement chaotique des précommandes chez Sony pour la PlayStation 5, c’est au tour des nouvelles consoles de Xbox d’être dès maintenant disponibles pour une précommande. Les consoles seront officiellement lancées le 10 novembre prochain, soit 2 jours avant la PlayStation 5…

Pour rappel, voici les prix en dollar canadien pour les consoles Xbox Series S | X et leurs accessoires :

Console Xbox Series S : 379,99 $

Console Xbox Series X : 599,99 $

Manette sans fil Xbox: 74,99$

Manette sans fil Xbox Elite Series 2: 229,99$

Pile rechargeable avec câble USB-C: 29,99$

Xbox Games Pass Ultimate : 16,99$ par mois

AMAZON.CA

EBGAMES

Les précommandes en magasin sont disponibles dès maintenant.

Les précommandes pour le Xbox All Access, ce service de paiement mensuel pour les consoles Xbox Series S et Xbox Series X disponible via les magasins Eb Games, ne seront pas disponibles dès maintenant. Mais Microsoft confirme qu’il sera possible de le faire avant le lancement des consoles le 10 novembre et que plus de détails seront partagés dans les prochaines semaines. [Mise à jour]: Selon un courriel d’Eb Games, les précommandes pour le Xbox All Access seront disponibles en octobre. À confirmer.

Aussi, les offres d’échange seront bonifiées du 17 septembre au 1 octobre si vous voulez échanger votre console actuelle pour une Xbox Series S | X.

BEST BUY

Aucune précommande sera faite en magasin, en ligne seulement.

LA SOURCE

WALMART

MICROSOFT STORE

PHARMAPRIX

LONDON DRUGS

COSTCO

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca