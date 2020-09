Torchlight III : une date de sortie pour le hack and slash

Perfect World Entertainment et le studio Echtra Games ont annoncé une date de sortie pour le hack and slash Torchlight III. Déjà offert sous forme d’accès anticipé sur PC, la version complète de ce troisième opus sera commercialisée à compter du 12 octobre sur PC (Steam), PlayStation 4 et Xbox One. Une version Switch a également été confirmée avant la fin de 2020.

L’histoire de Torchlight III est pour le moins fascinante. Après deux jeux qui ont connu un bon succès critique et commercial, le studio à l’origine de cette franchise, Runic Games, s’est dissout. En effet, les cofondateurs Erich Schaefer et Travis Baldree ont formé Double Damage Games en 2014. Un autre cofondateur, Max Schaefer, a mis sur pied Echtra Games début 2016, un studio indépendant composé de plusieurs vétérans repêchés à Blizzard et Runic Games.

Le développement de Torchlight III a été marqué par les problèmes. Le jeu était d’abord connu en tant que Torchlight Frontiers, un MMO en ligne sur téléphones intelligents. Une approche qui n’a pas donné les résultats escomptés et qui a provoqué le changement que nous connaissons aujourd’hui avec un Diablo-like comme Torchlight III, largement inspiré de ses prédécesseurs.

Exit donc les aspects MMO du format mobile, et c’est tant mieux ainsi. Dans Torchlight III, quelques nouveautés notables sont à prévoir par rapport aux deux premiers jeux, notamment la possibilité de construire son propre fort et le choix d’une relique en début de partie qui infuence les habiletés à débloquer pour son héros.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca