Critique – NHL 21

La glace vous a manqué? NHL 21 vous en offre plein!

À chaque année sa nouvelle itération de jeux de sport. FIFA, NFL, NBA et bien entendu le hockey sur glace avec NHL. Cette nouvelle mouture de NHL 21 confirme ce qu’ont amorcé ses prédécesseurs et change la recette suffisamment pour justifier son achat par les fans du sport. Mais soyons clairs, si vous avez NHL 20, ce n’est peut-être pas l’achat le plus nécessaire. C’est un peu comme l’iPhone 12 et l’iPhone 11: les changements sont là et les améliorations aussi mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de repasser à la caisse? Réponse ci-dessous.

NHL 21 s’ouvre avec une touchante tribune du joueur russe Alexander Ovechkin, l’ailier gauche des Washington Capitals et tête d’affiche de cette mouture. Le hockeyeur de 35 ans raconte comment il a été inspiré pour jouer au hockey, chanceux de pouvoir trouver sa place et comment à son tour il a inspiré la nouvelle génération d’athlètes du palet.

Crédit : EA

Comme précédemment, le jeu débute par la configuration des commandes. On va de l’ultra simplifié pour les néophytes avec les commandes de NHL 94 à des contrôles plus complexes qui permettent de contrôler chaque joueur. C’est encore une fois très poussé et on sent que les développeurs sont des fans de hockey avant tout. On sent une réelle passion transpirer rien qu’à travers les choix qui nous sont donnés.

Arrive ensuite le menu principal et à nouveau un choix, celui de sélectionner les modes que l’on souhaite épingler pour les retrouver dès qu’on lance le jeu. Bien sûr, on peut retrouver les autres ailleurs mais c’est une bonne idée si on sait qu’on va surtout faire des parties rapides, en ligne ou participer au mode carrière à nouveau très poussé.

Lors des matchs rien ne change vraiment et c’est un peu notre grief. Hormis des contrôles encore plus précis, le sport en lui-même de change pas et on dispute des rencontres similaires à la version de l’an passée. La seule différence, c’est qu’il sera possible, selon la version que vous achetez, de profiter d’une mise à jour gratuite vers les versions de nouvelle génération. Au delà de ça, NHL 21 reste un jeu NHL. Les fans seront ravis, les amateurs qui achètent une version tous les 5 ans aussi, pour les autres, il vaut mieux attendre encore quelque temps avant un nouveau bond tant en termes graphiques qu’en termes de gameplay.

Verdict Les plus Une recette toujours efficace

Les nombreuses options et modes de jeu

L’ambiance électrique lors des matchs Les moins Peu de changements au final Note finale



6 / 10





Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca