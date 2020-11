Un nouveau look pour Square Enix Montréal

Nouvelle identité de marque pour Square Enix Montréal

L’entreprise montréalaise spécialisée dans le jeu mobile fait peau neuve avec un nouveau logo, une nouvelle identité et un nouveau site web. Développé en collaboration avec l’agence créative Hula Hoop, ce nouveau récit visuel donne le ton en vue d’annonces et de lancements prévus en 2021. L’audacieuse ambition de Square Enix Montréal s’accompagne d’un slogan qui ne l’est pas moins: les jeux mobiles de demain, dès aujourd’hui. De plus, après avoir débuté par des jeux mobiles premiums, la société se concentre désormais sur des jeux « free-to-play » de la plus haute qualité.

« En prévision de la mise en marché de nouveaux jeux mobiles en 2021, nous tenions à nous démarquer en mettant de l’avant une marque employeur, une vision et une promesse à nos joueurs, dont toute l’équipe pourra être fière », a déclaré Patrick Naud, chef de studio de Square Enix Montréal. « Notre succès sera motivé par une culture d’entreprise forte, soutenue par les valeurs d’entrepreneurship, d’innovation, de créativité, d’inclusion et d’être axé sur le joueur. Toutes nos communications sont guidées par deux principes directeurs?: faire des gens notre priorité et n’accepter aucun compromis sur la qualité de nos produits. Nous sommes aujourd’hui prêts à revendiquer fièrement notre position de chef de file des jeux mobiles F2P.?»

C’est donc le meilleur moment pour postuler chez le développeur et vous dégoter une place de choix. Si vous avez besoin d’arguments en faveur du jeu mobile, on peut vous aider.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca