Yellow Brick Games voit le jour à Québec

Le Québec est une véritable pépinière dans l’industrie du jeu vidéo. Nous en avons un autre exemple aujourd’hui avec l’arrivée du studio Yellow Brick Games, formé de vétérans d’Ubisoft et du directeur créatif de la série Dragon Age, Mike Laidlaw.

La nouvelle équipe compte sur un noyau fort de 13 personnes qui apporteront leur pierre à l’édifice. Voici plus de détails sur ce nouveau studio tel que lu sur son site officiel :

« Yellow Brick Games a été fondé en 2020 dans la splendide ville de Québec, capitale provinciale et pôle grandissant de développement au Canada. Le studio a été fondé par un groupe de vétérans de l’industrie soucieux de travailler avec une petite équipe agile et très performante sur des projets qui promettent de livrer du gameplay novateur, émergent

« Nous croyons fermement en la création de terrains de jeux numériques. Plus un jeu offre d’interactions et de liberté au joueur, plus il est immersif et captivant, tant et aussi longtemps qu’il existe des règles claires qui guident lesdites interactions. Nous pensons qu’un jeu réellement émergent peut captiver les joueurs avec leur propre créativité en plus d’offrir des outils qui leur permettront de partager ces expériences.

Yellow Brick Games relève le défi d’être au cœur d’une culture saine aussi sérieusement que de produire d’excellents jeux. Notre culture est axée sur la détermination où l’équipe guide le travail qui peut être accompli dans chaque portion de temps et où chaque membre accepte la responsabilité et son dévouement envers ses propres délais. Le bien-être est important pour nous et nos horaires sont pensés de sorte à ne pas être trop rigides afin de prendre en compte la nature imprévisible de la création de jeu, de laisser place à l’inspiration.

Yellow Brick Games est fier de se positionner comme employeur offrant à tous les mêmes opportunités et croit fermement que les meilleures équipes créatives sont composées de membres diversifiés. Nous encourageons fortement les personnes de tous les horizons à appliquer. Les jeux sont pour tout le monde et le marché est global, il évolue en temps réel; une équipe avec un mixte riche de perspectives et d’habiletés est mieux outillée pour exceller dans un environnement aussi dynamique ».

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca