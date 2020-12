Outward atteint le cap du million de copies vendues

Le studio québécois Nine Dot Studios a de quoi fêter : son jeu d’action et d’aventure Outward, sorti le 26 mars 2019, vient de franchir le cap du million de copies vendues. Pour souligner cette importante étape, un second contenu téléchargeable (DLC) intitulé The Three Brothers sera déployé le 15 décembre prochain sur PC. Les joueurs sur PlayStation 4 et Xbox One devront patienter jusqu’en 2021 avant de pouvoir tester ce nouveau contenu.

« Il est difficile de trouver les mots à dire quand quelque chose qui semblait impossible vous arrive, a déclaré Guillaume Boucher-Vidal, président de Nine Dot Studios. Après les flops de nos deux jeux précédents, je n’avais pas de grandes attentes et je pensais que vendre 100 000 copies serait un pas énorme par rapport à nos tentatives passées. En avoir vendu dix fois ce total est surréel. Outward n’est pas un jeu parfait, mais il a beaucoup de cœur. Et nous avions plus de cœur que de ressources lorsque nous avons débuté le travail avec Outward. Nous avons désormais l’expérience, l’audience et plus de ressources que jamais. Penser au futur m’emballe ».

Bande-annonce d’Outward: The Three Brothers

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca