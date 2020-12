Loomi animation s’installe à Québec

Québec reçoit un nouveau studio d’animation 2D, Loomi animation

Le quartier de Saint-Roch de la capitale du Québec n’est pas étranger à la venue de nouvelles entreprises dans le secteur des nouvelles technologies. Le dernier arrivé? Loomi animation par les fondateurs de Epic Storyworlds dont nous vous parlions il y a quelques temps. Et pour cause! L’un des deux pères de l’entreprise n’est autre que Steve Couture, l’ancien PDG de Frima. L’homme d’affaires reste donc dans le secteur du divertissement avec ce nouveau studio d’animation 2D. Mystère et boule de gomme quant aux projets qui verront le jour dans ce studio mais il y a fort à parier que ce sera un succès. Les deux hommes ne sont pas des amateurs, connaissent leur affaire et surtout, savent s’entourer de talents.

En parlant de talents, la création de cette entreprise devrait permettre à son tour la création d’une quinzaine d’emplois d’ici le mois de mars 2021. De plus, il est prévu de doubler le nombre d’employés d’ici l’année prochaine. « En attirant des talents de partout dans le monde et par son engagement auprès des jeunes, Loomi animation permettra encore une fois à Québec de se démarquer comme un carrefour de la technoculture et de l’innovation » dit Régis Labeaume, le maire de Québec.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca