Sony rembourse certains joueurs pour Cyberpunk 2077

Vous ne serez pas surpris si je vous dis que le lancement du très attendu Cyberpunk 2077 ne s’est pas passé comme prévu. Plusieurs joueurs et journalistes ont fait savoir leur mécontentement sur les médias sociaux, principalement parce que le jeu a de graves problèmes d’optimisations sur les consoles PlayStation 4 et Xbox One.

Plusieurs ont demandé à Sony de se faire rembourser leur version achetée via la boutique en ligne de PlayStation. Après quelques jours de refus, voilà que quelques témoignages sur internet confirment que Sony a bel et bien remboursé certains joueurs pour l’achat de leur jeu Cyberpunk 2077.

Selon plusieurs commentaires recueillis par le site VGC sur les différents médias sociaux, les remboursements en question se seraient fait via la ligne téléphonique de l’assistance technique de PlayStation aux États-Unis.

«J’ai dû déposer une demande d’assistance en ligne et rester en attente pendant plus d’une heure pour parler à quelqu’un, mais ils n’ont pas tardé à émettre le remboursement, puis à supprimer le jeu de ma bibliothèque. » – Reddit via Eurogamer / VGC

«J’ai passé une heure au téléphone après avoir été refusé par Chatbot et j’ai eu mon remboursement! Merci à u/SirPanic12 pour les conseils de mentionner le crash du jeu et de l’impossibilité de progresser davantage. C’est à peu près tout ce que j’avais à dire. » – Reddit via Eurogamer / VGC

La politique de remboursement pour le Playstation Store, qu’on retrouve sur le site de Playstation Canada, va comme suit :

« Après avoir acheté ce type de contenu (jeux complets, contenus téléchargeable ou passe de saison) du PlayStation Store, vous avez 14 jours pour demander un remboursement. Si vous avez commencé à télécharger ou à diffuser le contenu acheté, vous ne serez pas admissible à un remboursement, à moins que celui-ci soit défectueux. »

Le fait que Sony a autorisé des remboursements à certains joueurs qui ont déjà téléchargé ou joué à Cyberpunk 2077 laisse croire que Sony considère que le jeu peut être défectueux pour certains utilisateurs.

Sur Steam, il est très facile de se faire rembourser un jeu acheté si vous y avez joué moins de 2 heures dans les 14 premiers jours suivants votre achat.

Chez Xbox, il est aussi possible de faire une demande de remboursement sur un jeu acheté via leur boutique en ligne, mais soumettre une demande ne garantit pas un remboursement. Il faut avoir joué à moins de 2 heures au jeu et faire la demande dans les 14 premiers jours suivant votre achat.

Test de la chaîne Digital Foundry sur Playstation 4 et Playstation 4 Pro

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca