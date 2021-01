Hogwarts Legacy repoussé à 2022

Les fans de Harry Potter devront patienter encore au moins une année avant de plonger dans Hogwarts Legacy, le jeu de rôle et d’action développé par Avalanche. Annoncé à l’événement PlayStation de septembre 2020, le jeu ne vise plus une sortie en 2021 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.

Dans une lettre adressée à la communauté (voir ci-dessous), Avalanche explique sa décision par un désir de créer le meilleur jeu qui soit. « Nous donnons au jeu le temps dont il a besoin », peut-on lire.

Le délai rappelle que les conditions actuelles de développement en temps de pandémie causent bien des soucis aux studios. Pour Avalanche, il s’agit d’un premier projet de cette trempe. Bien que le portfolio du studio en matière de jeux sous licence est imposant, Hogwarts Legacy est nul doute le plus important et le plus ambitieux.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca