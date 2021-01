Elasto Mania Remastered annoncé sur consoles

Au secondaire, je me souviens encore de nos parties endiablées avec Elasto Mania. Un jeu de moto tout simple sorti en l’an 2000, époque plus simple en matière de divertissement. Aujourd’hui, nous avons droit à un véritable retour dans le passé avec l’annonce d’Elasto Mania Remastered sur consoles, une version améliorée du grand classique créé par Balázs Rózsa.

Il faut dire que l’an dernier, nous avions eu des nouvelles d’Elasto Mania après 20 ans de mutisme. Le jeu est disponible depuis sur PC (Steam) et il s’apprête à faire le bond sur consoles. L’équipe de développement prévoit distribuer Elasto Mania Remastered sur PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One et Xbox Series à une date encore inconnue.

Elasto Mania n’est pas un jeu de course, mais plutôt un jeu de puzzle avec une moto. En effet, le but est de maîtriser l’environnement et ses obstacles pour arriver au drapeau final. Un jeu en apparence étrange, mais drôlement addictif qui certes a vieilli au passage. Grâce aux créations de la communauté, la durée de vie d’Elasto Mania Remastered est grandement améliorée.

Pour en savoir plus sur le jeu, visitez la page Steam officielle qui servira de bon repère en attendant les spécificités consoles.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca