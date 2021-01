Restructuration majeure pour Sega Sammy Holdings

En 2004, Sega Sammy Holdings Inc. voyait le jour, résultat d’une fusion entre Sega (arcade et jeux vidéo) et Sammy Corporation (pachinko). Par voie de communiqué, la société de portefeuille a annoncé une restructuration majeure de ses activités.

À compter du 1er avril 2021, les deux entités seront à nouveau séparées. Le but de cette opération est de « restructuer l’organisation afin de s’adapter à l’environnement externe » et « bâtir une structure encore plus efficace pour les opérations du siège ».

Vers une possible acquisition?

Le timing de cette annonce est particulier, car nous savons que Microsoft se magasine de nouveaux éditeurs de jeux vidéo. Acheter Sega sans la division pachinko serait beaucoup plus abordable pour le géant de l’informatique. La possibilité est là, d’autant plus que Sega et Microsoft ont une bonne relation depuis quelques années. Après tout, Phantasy Star Online 2 est arrivé dans l’écosystème Xbox à la demande explicite de Phil Spencer, ce qui alimente les rumeurs d’un achat.

Sega possède une tonne de propriétés intellectuelles en hibernation qui pourraient faire sens sur un service comme Game Pass. Dans tous les cas, séparer le volet jeux vidéo de la lotterie pachinko est une évolution très intéressante dans ce dossier. Les prochains mois seront déterminants quant au futur de Sega et de ses opérations dans l’industrie du jeu vidéo…

