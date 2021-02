Deck13 accoste à Montréal

Encore et toujours, Montréal (et le Québec!) est une destination de choix pour les développeurs de jeux vidéo. Nous en avons une autre preuve aujourd’hui : Focus Home Interactive a annoncé que Deck13 Interactive jette son ancre dans la métropole.

La division montréalaise prêtera main forte au studio principal situé à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Nous savons que Deck13 travaille sur « un nouveau projet ambitieux prévu en 2022 partout dans le monde » depuis plusieurs mois.

« Montréal est une pépinière incroyable pour le talent créatif et un catalyseur pour l’innovation technologique. Ouvrir une division au Canada est une continuité logique par rapport à l’historique et le développement interne de notre studio. Deck13 Studio Montréal nous permettra d’approfondir nos connaissances et d’intégrer de nouveaux points de vue, cultures et savoir-faire qui feront sans aucun doute passer le studio à un autre niveau », a déclaré Mathias Reichert, directeur général de Deck13 Interactive.

« La création d’un studio Focus Home Interactive au Canada est une étape-clé par rapport à notre désir de développer la marque Focus tout en soutenant nos studios, nos partenaires au fil de leur évolution et de leurs ambitions. Nous sommes ravis d’entreprendre cette étape par l’entremise du studio Deck13, un partenaire historique et désormais une partie intégrante de notre ambitieux projet. Cette division est le symbole de notre désir d’intégrer de nouveaux talents et compétences. Elle démontre aussi nos normes rigoureuses ainsi que notre détermination de toujours être à la recherche qualité et d’innovation qui nous permettront d’offrir des expériences de jeu uniques aux joueurs », a ajouté Christophe Nobileau, président du conseil d’administration à Focus Home Interactive.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca