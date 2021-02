Battlefield 6, ce que l’on sait jusqu’à maintenant.

Très peu nous a été révélé à propos du prochain titre de la série Battlefield jusqu’à présent. Bien que quelques bribes d’information nous proviennent directement d’EA, beaucoup reposent encore sur des ouï-dire.

Selon ce que nous avons pu tirer de la transcription de la téléconférence du 3e quart ayant eu lieu le 2 février dernier, la date de sortie prévue du jeu se situerait pendant la période des fêtes 2021. On nous annonce également que le jeu nous sera présenté au printemps, fort probablement durant l’EA Play Live de juin et que l’équipe serait même en avance sur l’échéance de développement.

Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts, aborde brièvement le sujet de la jouabilité. Il mentionne que le jeu tirera profit de toute la puissance de la nouvelle génération de consoles. Il nous confie également que l’équipe désire offrir une expérience militaire immersive avec des cartes plus vastes et plus de joueurs que jamais sur le champ de bataille. Elle promet de la destructibilité, des véhicules et du combat à des niveaux sans précédent.

Reddit, la machine à rumeurs.

C’était à s’y attendre, quand une aussi grosse franchise annonce un jeu de l’envergure de Battlefield 6, la machine à rumeur s’enflamme. Une des meilleures sources pour les informations à légitimité douteuse est Reddit. Une publication en particulier a fait parler la communauté en décembre dernier.

Dans cette publication, l’auteur affirme que Battlefield 6 se déroulera pendant la 3e guerre mondiale et que les batailles auront lieu entre l’OTAN et les forces russes. Il note l’absence d’une campagne solo, le retour des récits de guerre et survole les différents modes de jeu.

L’auteur s’attarde en particulier sur le mode de jeu grandes opérations qu’il décrit en long et en large. Le mode présent dans le précédent titre de Battlefield se verrait accorder une mise à jour de grande envergure. Les opérations se dérouleraient maintenant sur 5 jours et des avantages seront donnés le jour suivant à l’équipe qui rempotera une bataille. Ultimement, c’est l’équipe qui gagnera la bataille de la dernière journée qui empochera la gloire, peu importe le nombre de journées victorieuses durant l’opération.

Il termine sa publication en mentionnant 3 cartes qui se retrouveraient dans le jeu: une banlieue américaine, une ville européenne et une forêt en Russie. Encore une fois, ce sont des rumeurs et le tout est à prendre avec un grain de sel.

Il va sans dire que DICE et EA se doivent de livrer la marchandise après l’échec de Battlefield V. Les attentes sont hautes de la part de la communauté et deux déceptions de suite risquent de couter cher en crédibilité, surtout quand on nous promet un produit aussi grandiose.

Un texte de Karlène Gatien de Jeux.ca