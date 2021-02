Playtonic Games annonce le label Playtonic Friends

Le studio Playtonic Games, formé de plusieurs vétérans de Rare et créateur de la série Yooka-Laylee, a annoncé la formation du label Playtonic Friends. Pour la compagnie, c’est un premier pas dans le monde de l’édition des jeux vidéo.

La foire aux questions publiée sur le site de Playtonic nous en apprend davantage sur les motivations de passer en mode éditeur. « Vous n’avez aucune idée du nombre de joyaux cachés à découvrir! Notre mission est de faire émerger des jeux intéressants qui nous correspondent pour qu’ils obtiennent l’amour et l’attention qu’ils méritent. Nous avons fouillé un peu partout et discuté avec des développeurs aux quatre coins du monde. Il y a une panoplie de projets fantastiques qui débordent de potentiel », peut-on lire.

Les trois premiers studios qui publieront leurs jeux sous l’enseigne Playtonic Friends sont Awe Interactive (BPM: Bullets Per Minute), Fabraz (Slime-san) et Okidokico (OK Golf). Leurs projets seront annoncés sous peu.

Playtonic Games n’abandonne pas le développement de jeux originaux

La création d’une marque d’édition pourrait laisser croire que Playtonic n’est plus intéressé par la création de jeux vidéo. Pourtant, la foire aux questions répond d’emblée à cette interrogation. Il est précisé que les aventures de Yooka-Laylee se poursuivront et que « plusieurs choses sont en préparation », ce qui est de bon augure pour les fans du lézard et de la chauve-souris vus pour la dernière fois dans Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Bande-annonce de Playtonic Friends

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca