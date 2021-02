Opinion – Reste-t-il des jeux de Wii U à porter sur Switch?

Que les propriétaires de Wii U lèvent la main (oui, vous 4)!

La Wii U était un mix étrange : une console dont personne ne voulait remplie d’excellents jeux.

Il n’est donc pas étonnant de voir que de nombreux jeux de Wii U ont été portés vers sa petite sœur beaucoup plus populaire, la Switch.

Certains diront même trop.

Ceci étant dit, avec la sortie de Super Mario 3D World (quel excellent jeu, par ailleurs), a-t-on finalement épuisé le puits Wii U?

On regarde ça.

Déjà portés

Commençons d’abord par dresser une petite liste des jeux déjà portés.

Le ton a été donné dès le lancement de la Switch alors que son premier jeu, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, était destiné à la Wii U au départ.

Rapidement, on a eu droit à des ports de plusieurs jeux de Nintendo : Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Mario Kart 8 Deluxe, Pokken Tournament DX, Captain Toad: Treasure Tracker, Hyrule Warriors: Definitive Edition, puis New Super Mario U (et New Super Luigi U).

Les tiers ont également porté leurs titres : Bayonetta 1&2, Lego City Undercover, Tokyo Mirage Sessions #FE et récemment The Wonderful 101 et Pikmin 3.

On ne mentionne évidemment pas les jeux indie ou seulement digitaux, qui sont nombreux à avoir fait le passage de la Wii U à la Switch, parce qu’il est commun qu’ils soient portés sur plusieurs plateformes (reste que le premier jeu auquel j’ai joué sur ma Switch est Shovel Knight, et je ne regrette rien.)

Fait que oui, ça fait pas mal de titres.

Les intransposables

La Wii U était une console particulière, avec sa manette munie d’un écran tactile.

Le résultat, c’est que plusieurs de ses titres ne peuvent simplement pas être portés sur Switch, à moins de changements majeurs au gameplay.

Je pense par exemple à des jeux comme l’excellent Nintendo Land ou encore Star Fox Zero.

Il y a aussi des jeux qui ne risquent pas d’être portés parce qu’ils ne sont plus d’actualité, comme Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games… même si les Jeux olympiques de Rio restent les derniers olympiques d’été, quand on y pense.

Déjà remplacés

Comme moi dans le cœur de mon ex, plusieurs jeux de Wii ont déjà été remplacés.

Je pense à des jeux comme Kirby and the Rainbow Curse (remplacé par Star Allies), Mario Party 10 (remplacé par Super Mario Party) ou Paper Mario: Color Splash (remplacé par le bien meilleur Origami King).

Aussi, on peut parler de Super Smash Bros. for Wii U. Avec un titre de même, difficile de le porter sur Switch, mieux valait faire un nouveau jeu.

Le musée des horreurs

La Wii U avait beaucoup de bons jeux… mais pas seulement.

Certains jeux ne risquent pas d’être portés vers la Switch simplement parce qu’ils sont terribles.

On peut penser à des titres comme Devil’s Third ou Animal Crossing: Amiibo Festival.

Ça a beau être la folie Animal Crossing ces temps-ci, faut pas exagérer non plus.

Fait qu’il reste quoi?

Honnêtement, pas grand chose.

On peut penser à Xenoblade Chronicles X. Oui, cet étrange opus semble être mis de côté par Nintendo plus souvent qu’autrement.

Mais la franchise Xenoblade a le vent dans les voiles ces temps-ci, et un RPG si ambitieux a dû coûter cher. Nintendo voudra peut-être capitaliser sur la franchise en ramenant l’épisode Wii U.

Il reste aussi des titres mineurs comme Game & Wario ou NES Remix. Ce sont de bonnes petites distractions (surtout NES Remix), mais pas le genre de titre qui fait courir les foules. Peut-être une sortie digitale?

Les titres les plus susceptibles d’être portés sur Switch sont sans doute les ports de Zelda.

On le sait; Link fête cette année son 35e anniversaire.

Les rumeurs de port de différents titres de la franchise courent depuis un certain moment. La Wii U ayant eu droit au port de 3 titres, The Wind Waker, Twilight Princess et Skyward Sword, il ne serait pas étonnant que Nintendo les amène sur Switch.

Ça reste une rumeur, là. Calme-toi, Internet.

Une part du travail est déjà faite, et à voir la réception à laquelle Super Mario 3D All-stars a eu droit, il n’y a aucun doute que les ventes suivraient.

Source de la photo de couverture: Allegra Frank/Polygon

Un texte de Pier-Luc Ouellet de Jeux.ca