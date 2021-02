City of Gangsters : obtenez votre accès à la bêta privée

Le jeu de gestion de la mafia invite les futurs boss de la mafia à affiner le gameplay avant la sortie prévue pour l’été 2021.

Kasedo Games et SomaSim ont annoncé le programme bêta privé pour la prochaine simulation de gestion de la mafia, City of Gangsters.

Les criminels en herbe qui cherchent à gagner de l’argent rapidement dans les États-Unis des années 1920 sous la Prohibition peuvent s’inscrire pour un accès bêta privé et contribuer à façonner le jeu avant sa sortie plus tard cette année sur www.kasedogames.com/cityofgangsters. Les joueurs sont toutefois encouragés à faire vite, car il y a seulement 100 places disponibles dans ce programme bêta privé exclusif.

Les bêta-testeurs sélectionnés pourront jouer à une première version du mode campagne du jeu dans lequel ils pourront nouer des contacts, créer de nouvelles entreprises de façade légitimes, extorquer des entreprises locales et bâtir leur empire d’alcool de contrebande à partir de rien, tout en repoussant les gangs rivaux et les flics corrompus.

La dernière vidéo de gestion de la mafia montre les opérations et les actifs. Elle est également disponible dès maintenant pour donner aux joueurs un aperçu des dernières fonctionnalités ajoutées au jeu jusqu’à présent :

« Alors que nous entrons dans les dernières étapes du développement, nous recherchons les commentaires des joueurs pour affiner le jeu », a déclaré Matthew Viglione, co-fondateur de SomaSim. « Nous créons une expérience unique qui permet aux joueurs de se concentrer sur la production et la distribution à l’une des époques les plus intéressantes de l’histoire des États-Unis. Nous entrons dans une phase de bêta privée pour nous concentrer sur ces derniers ajustements ».

« La communauté compare déjà City of Gangsters à des jeux historiques et plus récents se déroulant à l’époque de la prohibition, et nous sommes ravis de partager notre point de vue sur le sujet et le cadre », poursuit Robert Zubek, co-fondateur de SomaSim. « City of Gangsters vous oblige à créer un réseau de personnes en qui vous avez confiance, mais qui vous font également confiance, et à planifier votre entreprise autour de relations clés. Sans connaître les bonnes personnes, vous ne pourrez ni fabriquer ni décharger d’alcool de contrebande pour gagner de l’argent. Le système de relations sociales est quelque chose de nouveau dans ce genre et nous sommes intéressés de voir comment nos joueurs l’apprécient ».

Les candidatures pour la bêta privée sont ouvertes et se clôtureront le 17 mars. Les candidats retenus seront informés par la suite. Pour plus d’informations ou pour participer à la discussion, les joueurs peuvent se rendre sur le canal Discord de City of Gangsters.

City of Gangsters devrait sortir à l’été 2021 sur PC Windows (Steam) et est peut être mis sur liste d’envie dès maintenant.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca