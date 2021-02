Marvel’s Avengers détaille ses plans pour consoles de nouvelle génération et l’Opération Hawkeye

S’il y a un jeu qu’on aimerait voir renaître de ses cendres, c’est bien Marvel’s Avengers. Après une sortie en dents de scie au mois de septembre 2020, les fans s’inquiétaient (avec raison) de l’avenir du projet créé par le studio Crystal Dynamics.

Mon collègue Antoine Clerc-Renaud n’a pas du tout aimé Marvel’s Avengers. Un dénominateur commun au niveau des critiques négatives est l’absence d’un endgame suffisant et une approche somme toute des plus stériles. Pourtant, ce n’est pas le matériel source qui manque.

Square Enix et Crystal Dynamics n’ont pas encore jeté la serviette. Deux chantiers majeurs sont en préparation : une mise à jour importante destinée aux consoles de génération actuelle et du contenu supplémentaire (DLC) pour injecter un peu de sang neuf dans l’expérience de base.

Mise à niveau de Marvel’s Avengers sur PlayStation 5 et Xbox Series

Les joueurs qui possèdent le jeu sur PlayStation 4 ou sur Xbox One pourront bénéficier gratuitement de la mise à niveau vers les plateformes de nouvelle génération (PlayStation 5 et Xbox Series) et transférer leurs parties existantes pour conserver leur progression.

La mise à niveau sera déployée à compter du 18 mars 2021, la même date choisie pour le nouveau DLC.

À propos de Marvel’s Avengers sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S

La version PlayStation 5 et Xbox Series X|S de Marvel’s Avengers offre des taux d’images par seconde plus élevés et des graphismes améliorés par rapport à l’actuelle génération de consoles, allant jusqu’à la résolution 4K pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X et jusqu’en 1440p pour la Xbox Series S.

Le jeu se sert du SSD intégré aux consoles pour réduire drastiquement les temps de chargement et de streaming, et tire parti de la puissance et de la mémoire graphique pour afficher les textures dans une résolution supérieure : distances de tir plus élevées pour les modèles haute résolution, capacités héroïques et destruction des armures perfectionnées, et bien d’autres améliorations qui exploitent au mieux le plein potentiel de ces nouvelles consoles afin que les joueurs se sentent vraiment comme des super-héros.

Les joueurs qui transféreront leurs profils et leurs parties sur les consoles nouvelle génération reprendront l’action à l’endroit exact où ils se sont arrêtés. De plus, le jeu est compatible en crossgénération : c’est-à-dire que les joueurs sur PS5 pourront jouer avec leurs amis qui jouent sur PS4 et ceux sur Xbox Series X|S pourront jouer avec leurs amis qui jouent sur Xbox One.

Marvel’s Avengers et l’Opération Hawkeye – Futur imparfait

Clint Barton mettra ses talents uniques au service du reste de l’équipe dans l’Opération Marvel’s Avengers : Hawkeye – Futur imparfait, et ce gratuitement pour les joueurs possédant déjà le jeu sur n’importe quelle plateforme.

En plus de pouvoir incarner le nouveau super-héros et de découvrir ce nouveau chapitre de l’histoire de l’Initiative Avengers, l’Opération Marvel’s Avengers : Hawkeye – Futur imparfait intègre aussi un nouvel ennemi surpuissant : Maestro, une version de Hulk combinant l’intellect de Bruce Banner et la force et les capacités de Hulk, qui a perdu la raison dans un futur apocalyptique.

À propos de l’Opération Marvel’s Avengers : Hawkeye – Futur imparfait

L’histoire de Futur imparfait commence avec le réveil de Clint Barton dans « Aux prises avec l’AIM », l’Opération de sa protégée, Kate Bishop, et peut se jouer en solo ou avec trois amis pour partager l’expérience de super-héros ultime. Les joueurs en apprendront davantage sur la quête d’Hawkeye pour retrouver Nick Fury, le chef du SHIELD, qui pourrait les aider à empêcher la domination de l’AIM. Mais à la place, l’archer découvre une nouvelle arme destructrice conçue par la Scientifique suprême Monica Rappaccini, qui pourrait changer le destin de l’humanité. Clint se retrouve alors embarqué dans une expérience de voyage temporel et échoue dans un futur où la Terre a été détruite par des forces cosmiques et est contrôlée par Maestro, une version plus ancienne et plus dérangée de Hulk, aussi intelligente que puissante.



Futur imparfait reprend directement après l’Opération Marvel’s Avengers : Kate Bishop — Aux prises avec l’AIM, disponible depuis le 8 décembre 2020. Dans cette mission, Kate Bishop, archère et gymnaste hors pair, réapparaît après son enquête sur la disparition de Nick Fury et de Hawkeye suite au A-Day. Tandis qu’elle est en train d’élucider le mystère de l’apparition de failles tachyoniques, qui modifient le temps, elle découvre le nouveau plan diabolique de l’AIM et décide de collaborer une nouvelle fois avec les Avengers.

À propos de Marvel’s Avengers

Marvel’s Avengers propose aux joueurs une expérience riche en combinant la campagne solo Rassemblement aux missions de zones de guerre de l’Initiative Avengers, qui feront voyager les héros dans le monde entier et même au-delà. Chaque mission de la campagne Rassemblement est pensée pour mettre en avant les capacités uniques des héros, alors que les missions de l’Initiative Avengers vous permettent d’incarner le héros que vous voulez et sont jouables en solo aux côtés de l’IA ou avec un groupe de quatre joueurs maximum.



Nous avons décidé de continuer à développer l’histoire de Marvel’s Avengers après la sortie du jeu et d’ajouter de nouvelles campagnes mettant en scène de nouveaux super-héros et ennemis, de nouveaux types de missions, de nouveaux objets ou encore de nouvelles régions gratuitement pour les joueurs qui ont déjà acheté le jeu de base. Ces histoires continueront de se développer dans le monde de Marvel’s Avengers pour créer un arc qui s’étendra sur plusieurs années, et vous pourrez effectuer toutes les nouvelles missions avec tous les héros jouables.

Marvel’s Avengers est actuellement disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia.

Vidéo « War Table » : Hawkeye dans Marvel’s Avengers

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca