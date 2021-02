La version Nintendo 64 de Dinosaur Planet publiée en ligne

On apprend aujourd’hui via le compte Twitter de Forest of Illusion qu’une version jouable de Dinosaur Planet sur Nintendo 64 a été publiée en ligne! Ce groupe, qui a pour but la préservation des jeux Nintendo, aurait acheté cette version qui date de décembre 2000 d’un collectionneur en Suède.

Dinosaur Planet avait été annulé sur Nintendo 64 afin de transférer son développement sur la Nintendo GameCube. Le jeu est finalement sorti en 2002 sous le nom de Star Fox Adventures et a été le tout dernier projet développé par Rare pour Nintendo.

Une ROM du jeu est disponible en téléchargement via ce lien. Le jeu fonctionne parfaitement sur une console si vous avez une flashcart, mais un peu moins bien via un émulateur (problèmes graphiques et certains ralentissements).

On savait peu de choses à propos de Dinosaur Planet sur Nintendo 64. Le développement aurait commencé chez Rare quelque temps après la sortie de Diddy Kong Racing. Rare prévoyait utilisé l’Expansion Pak et une cartouche de 64MB afin de pousser la Nintendo 64 dans ses derniers retranchements.

Le jeu a été dévoilé durant l’E3 2000 afin de présenter au grand public le héros Sabre ainsi que le personnage de Krystal. C’est en remarquant que le Sabre ressemblait beaucoup à Fox McCloud que Shigeru Miyamoto prit la décision de modifier le jeu afin de le publier sous la licence Star Fox.

Avec cette fuite de la version Nintendo 64, on y apprend que le changement vers un jeu Star Fox a commencé bien avant que le développement soit transféré sur la Nintendo GameCube.

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca