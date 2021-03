Magic: Legends détaille son système de difficulté

Perfect World Entertainment et Cryptic Studios ont publié aujourd’hui une nouvelle vidéo et un article associé (en anglais) pour Magic: Legends. Le nouveau jeu de rôle et d’action en formule Free-to-play (F2P) est basé sur le jeu de cartes à collectionner de Wizards of the Coast, Magic: The Gathering.

Cette toute nouvelle bande-annonce dévoile les nombreuses options de personnalisation qui permettront de créer de nouveaux défis à surmonter pour varier les plaisirs de l’exploration et de l’expérimentation à chaque partie.

La vidéo d’aujourd’hui offre un aperçu détaillé de l’ajustement de la difficulté en jeu, avec les modificateurs ou enchantements du monde et régionaux, grâce auxquels les joueurs pourront concevoir une expérience de jeu stratégique sur mesure.

La bêta ouverte de Magic: Legends débutera le 23 mars, mais les pré-inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes à l’adresse suivante : PlayMagicLegends.com.

À propos de Magic: Legends

Magic: Legends est un ARPG en formule Free-to-play (F2P) en ligne à monde persistant de type hack’n’cast basé sur Magic: The Gathering, le célèbre jeu de cartes à collection signé Wizards of the Coast. Un mal ancestral œuvre dans l’ombre et les joueurs devront endosser le rôle d’un Planeswalker, un puissant mage capable de voyager à travers les mondes, afin de vaincre cette menace.

À mesure qu’ils exploreront les plans du Multivers, ils agrandiront leur collection de sorts et construiront le deck idéal pour maîtriser le chaos de la bataille qui s’annonce. Développé par Cryptic Studios et publié par Perfect World Entertainment, Magic: Legends sortira sur PC, Xbox One et PlayStation 4 au courant de l’année 2021. Pour plus d’informations, rendez-vous sur PlayMagicLegends.com.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca