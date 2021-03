Genshin Impact 1.4 : tous les détails de la prochaine mise à jour

Le studio chinois miHoYo a confirmé l’arrivée de Genshin Impact 1.4 le 17 mars prochain sur PC, Android, iOS, PlayStation 4 et PlayStation 5 (rétrocompatibilité). Intitulée « Invitation des alizées », cette version s’intéresse aux joueurs dont le niveau d’aventure est supérieur à 20 et ayant terminé la série de quêtes « Chanson du dragon et de la liberté ».

Ces derniers seront invités à rejoindre les habitants de Mondstadt dans leur célébration annuelle de la liberté et de l’amour, au rythme des pissenlits qui flottent dans la brise chaude du printemps.

Genshin Impact est un jeu d’action-RPG en monde ouvert disponible en téléchargement gratuit qui vous emmène en Teyvat, un continent aux paysages époustouflants. Le joueur incarne un voyageur ou une voyageuse d’un autre monde à la recherche de sa famille. À l’heure actuelle, les joueurs peuvent explorer Mondstadt et Liyue, deux des sept principales cité-états de Teyvat. Chacune d’entre elles possède sa propre atmosphère culturelle, son histoire et son vaste territoire avec différents types de créatures, d’ennemis, de mystères et de trésors cachés. De nombreuses nouveautés vous attendent à l’avenir!

Certains prétendent que la Fête des alizées célèbre la libération de Mondstadt, qui eut lieu il y a 2 600 ans de cela. D’où qu’elle vienne, cette fête est devenue un moment pour exprimer son amour et profiter de toutes sortes d’activités de plein air pour les habitants de Mondstadt. L’Ordre de Favonius et la Guilde des aventuriers ont préparé une série de mini-jeux et de défis, qui n’attendent plus que les joueurs en solo ou accompagnés de leurs amis. Il y aura de nombreuses récompenses à gagner, dont des objets exclusifs, comme le Ballon souvenir de la Fête des alizées ou la Lyre de la brise, et enfin une nouvelle arme 4?, Ode aux alizées. D’autre part, les joueurs auront l’occasion unique de partir en escapade avec Barbara, Noëlle, Bennett et Chongyun dans une nouvelle histoire inédite où ils pourront débloquer de nombreuses fins différentes!

Dans la version 1.4, vous en apprendrez plus sur l’Ordre de l’Abîme et votre famille. Vous rencontrerez également le puissant Apôtre de l’Abîme en poursuivant son enquête avec Dainsleif, le Gardien du rameau et découvrirez le secret qui se cache derrière le premier Gardien des ruines à l’Antre de Stormterror.

Pour la première fois depuis ses débuts aux Monts Dragon, il y a deux mois, Rosalia pourra enfin être recrutée en tant que nouveau personnage 4? jouable. Équipée d’une arme d’hast et maniant l’élément Cryo, Rosalia peut se déplacer rapidement derrière sa cible pour l’attaquer. Son déchaînement élémentaire inflige d’importants dégâts Cryo avec une attaque circulaire puissante suivie de dégâts Cryo de zone infligés en continu aux ennemis à proximité.

Nous introduirons également de nouvelles fonctionnalités et optimisations pour améliorer l’expérience des joueurs. Avec la version 1.4, vous pouvez cumuler jusqu’à 5 Résines condensées dans votre inventaire. Les joueurs pourront également choisir de baisser le Niv. du monde en fonction de leurs besoins en mode solo ou multijoueur.

