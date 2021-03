Les prochains jeux Bethesda seront exclusifs à Xbox Game Pass

Aujourd’hui, l’une de mes prédictions est devenue vraie : les prochains jeux Bethesda seront exclusifs à Microsoft.

Quand on y pense, c’est la suite logique des choses.

Rappelons-nous les faits : à l’automne 2020, Microsoft annonçait son intention d’acheter Zenimax Media.

Cette semaine, la Commission européenne donnait son feu vert à la transaction de 7,5 G$.

Au cours d’une table ronde diffusée plus tôt aujourd’hui, les dirigeants de Xbox et des studios de Zenimax ont partagé leur engouement à l’idée de travailler ensemble.

Phil Spencer, en charge de la division Xbox à Microsoft, a révélé les plans de l’éditeur. Jusqu’à maintenant, un doute planait sur le futur des jeux Bethesda et nous avons désormais réponse à nos questionnements.

« Nous continuerons à distribuer d’excellents jeux exclusifs sur des plateformes où Xbox Game Pass existe ».

« J’écoute les podcasts et j’entends toutes vos questions, donc je tâcherai d’être le plus clair que possible, car je crois que c’est ce qui est le mieux. Bien entendu je ne peux m’asseoir ici et dire que tous les jeux Bethesda seront exclusifs : ce n’est pas vrai. Il y a des obligations contractuelles que nous honorerons, comme c’est toujours le cas avec ces situations ».

« Certains de nos jeux existent sur d’autres plateformes et nous continuerons à les soutenir là où ils se trouvent. Il y a des communautés de joueurs que nous apprécions et nous continuerons à investir en elles. Même dans le futur, il se pourrait que certaines choses existent en raison de contrats ou d’un historique par rapport à d’autres plateformes que nous respecterons ».

« Toutefois, si vous êtes un joueur Xbox, la chose que vous voulez savoir c’est qu’il est question ici de livrer d’excellents jeux exclusifs sur des plateformes accueillant Xbox Game Pass; c’est notre but. C’est pourquoi nous agissons ainsi. Nous travaillons à bâtir le noyau de ce partenariat. La capacité créative que nous pourrons amener sur le marché pour nos clients Xbox sera la plus incroyable jamais vue pour Xbox une fois que la poussière sera retombée ».

Ce qu’il faut retenir des jeux Bethesda dans le futur

Des jeux comme Deathloop et Ghostwire: Tokyo déjà annoncés sur de multiples plateformes seront encore offerts ailleurs que dans l’écosystème Xbox Game Pass.

Des jeux comme Fallout 76 et The Elder Scrolls Online continueront d’être offerts et soutenus sur toutes les plateformes.

Les jeux en développement comme Starfield et The Elder Scrolls VI seront exclusifs aux plateformes qui offrent le service Xbox Game Pass.

Les versions numériques seront exclusives aux plateformes qui offrent le service Xbox Game Pass. Cela n’exclut pas la vente de versions physiques sur PC et consoles Xbox.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca