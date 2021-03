TMNT Shredder’s Revenge : notre entrevue exclusive

Annoncé mercredi, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est développé par le studio québécois Tribute Games en collaboration avec Nickelodeon et l’éditeur Dotemu.

Curieux d’en savoir plus, j’ai posé quelques questions à Simon Graveline, concepteur de niveaux sur le projet.

Jeux.ca : En tant que fan inconditionnel des Tortues Ninja depuis ma tendre enfance, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge m’a tout de suite intéressé. Pourrais-tu nous expliquer comment Tribute Games en est arrivé à travailler avec une licence aussi iconique?

Simon Graveline : Récemment, avec l’engouement pour les revivals tels que Wonder Boy and the Dragon’s Trap, Streets of Rage 4 et Sonic Mania, je crois que le moment pour un nouveau Turtles à saveur old school beat’em up n’était qu’une question de temps.

Dotemu est un acteur important dans de ce mouvement et Tribute Games démontre sa passion pour le rétro dans chacun de ses jeux. C’était un match parfait.

Jeux.ca : La première chose à laquelle j’ai pensé quand j’ai visionné la bande-annonce de Shredder’s Revenge, c’est Turtles in Time, un de mes jeux favoris sur SNES. À quel point est-ce que votre jeu s’est inspiré de celui de 1992?

Simon : Pour nous, il est super important que Shredder’s Revenge procure un sentiment familier pour les fans de Turtles in Time. Mais il est tout aussi important de lui donner une touche un peu plus moderne. C’est ce qu’on fait de mieux chez Tribute Games.

Jeux.ca : Qu’aimes-tu le plus en tant que concepteur de niveaux (level designer) sur ce projet?

Simon : Il y a deux aspects que je trouve particulièrement intéressants.

Le premier est au niveau technique. Étant donné que c’est un jeu 2D, toute la gestion de la profondeur est simulée. Il faut donc faire preuve de pas mal d’ingéniosité pour bien concevoir, par exemple, le comportement des ennemis et la façon de les exploiter dans les niveaux.

Le deuxième aspect est au niveau créatif et réalisation. Chaque environnement est unique et chacun nous offre des opportunités de créer des situations intéressantes; faire en sorte qu’un Foot Soldier éclate une fenêtre en apparaissant dans un niveau ou le faire travailler derrière un ordinateur. Tout cela va bien au-delà de simplement faire apparaître un ennemi dans un niveau. Il y a beaucoup d’éléments de mise en scène avec lesquels on peut s’amuser.

Jeux.ca : Est-ce qu’on peut s’attendre à certaines interactions dans les niveaux? Par exemple dans Turtles in Time, il était possible de frapper des bornes-fontaines ou encore faire exploser des barils.

Simon : Oui. Il y aura des classiques et aussi de belles surprises!

Jeux.ca : Est-ce que le fait de travailler sur une licence qui ne vous appartient pas, contrairement à Panzer Paladin, vous a posé des défis particuliers?

Simon : Nous avons eu à nous adapter surtout en ce qui concerne la communication. Nous sommes généralement habitués d’échanger rapidement entre nous pour prendre des décisions. En collaborant avec Dotemu et Nickelodeon, nous devons nous assurer d’être au diapason, de prendre le temps de bien échanger sur les décisions à prendre et de s’engager à fournir certains contenus dans les délais entendus.

Par contre, dans nos emplois respectifs antérieurs, nous avons tous travaillé dans ce genre de contexte (avec licence), alors l’adaptation se fait très bien et les échanges sont toujours constructifs.

Jeux.ca : Shredder’s Revenge est un beat’em up classique qui rappelle les bons vieux jeux d’arcade. D’ailleurs, le jeu rend hommage de plusieurs façons à la série télé originale de 1987. Pouvez-vous nous donner des exemples du travail réalisé en amont pour respecter le matériel source?

Simon : Binge intense de la série originale et sessions de jeu très fréquentes de Turtles Arcade et Turtles in Time, mais aussi d’autres classiques de l’époque tels que les X-Men et les Simpsons.

Avant de travailler sur ce projet, nous étions tous déjà fans de la série et des jeux. Nous sommes donc très familiers avec l’univers des Tortues.

Jeux.ca : Comment avez-vous approché la difficulté du jeu, surtout en tenant compte qu’un maximum de quatre joueurs peuvent combattre en simultané?

Simon : Sans dévoiler nos secrets…je dirais que l’objectif principal est de faire en sorte qu’aucun joueur ne s’ennuie. Nous ne voulons pas qu’un ou deux joueurs soient spectateurs pendant que les autres se gardent tout le plaisir pour eux!

Jeux.ca : Au-delà du scénario principal, que nous réserve Tribute Games avec Shredder’s Revenge? Plusieurs jeux TMNT classiques proposent un mode de combat Versus…

Simon : **secret**

Jeux.ca : Le jeu sortira « bientôt » sur PC (Steam) et consoles. Par contre, nous ne savons pas quelles consoles. Pourquoi ce mystère?

Simon : C’est bien de garder un peu de mystère, non? Ça permet de garder les fans en haleine jusqu’à la sortie.

Jeux.ca : Pour terminer, avez-vous quelque chose d’autre que vous aimeriez ajouter par rapport au développement de votre jeu?

Simon : Gardez l’œil ouvert pour les surprises à venir.

Merci à Tribute Games d’avoir rendu possible cet échange.

Bande-annonce de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca