Jade Raymond inaugure Haven Studios à Montréal

Jade Raymond, dont on se souvient du rôle clé joué dans la création de la série Assassin’s Creed, fonde un nouveau studio de développement.

Installé à Montréal, Haven Studios est financé par Sony et nous prépare une nouvelle propriété intellectuelle sur PlayStation.

« Lancer un nouveau studio de développement avec l’appui financier de Sony Interactive Entertainment nous offre une pleine liberté de repousser les limites grâce au soutien d’un éditeur qui comprend parfaitement le processus créatif derrière la création de jeux et qui est reconnu pour sa qualité exceptionnelle, son approche centrée sur les joueurs », a expliqué Jade Raymond au site GamesIndustry.biz.

Selon Sony, le studio porte bien son nom, car ses jeux « serviront de havre pour les joueurs ». Par le fait même, les principes de transparence et de respect mutuel seront tenus en priorité à Haven Studios.

« Sony Interactive Entertainment est fier de soutenir et d’investir en Haven Studios et son futur. Nous comprenons les défis et les récompenses de bâtir des équipes créatives à partir de zéro, de même que Jade avec sa riche expérience à diriger certaines des franchises de jeux les plus notoires. Nous sommes confiants et enthousiasmés par l’avenir brillant de Haven Studios et son premier projet en cours de développement », a exprimé Hermen Hulst, chef de la division PlayStation Studios.

Jade Raymond, une habituée des grands rôles

Ce n’est pas la première fois que Jade Raymond laisse sa marque dans l’industrie. En plus de son travail à Ubisoft et de la division torontoise qui a travaillé sur Splinter Cell: Blacklist, la femme d’affaires a occupé des rôles importants à Electronic Arts avec la licence Star Wars et plus récemment au sein de feu Google Stadia.

« Je ne pourrais être plus enthousiasmée à propos de cette opportunité d’un retour aux sources et de travailler avec cette équipe talentueuse pour créer une nouvelle licence ensemble », a-t-elle ajouté.

À propos de Jade Raymond

Jade Raymond est PDG et fondatrice de www.HavenStudios.com. Elle est originaire de Montréal et passionnée de jeux vidéo depuis l’enfance. Jade Raymond a rejoint le secteur en tant que programmeuse. Plus récemment, elle s’est concentrée sur l’innovation, les nouveaux mécanismes et la jouabilité dans les jeux d’action et d’aventure ainsi que les jeux en ligne multijoueurs.

Au cours de ces 25 dernières années, elle a prouvé sa passion pour tous les aspects du développement des jeux et joué des rôles clés dans la programmation, la conception, la production et la gestion de studios, mais aussi en tant que cadre. Elle est surtout connue pour sa participation dans la création des franchises Assassin’s Creed et Watch Dogs, et pour avoir fondé le studio Ubisoft de Toronto qui a développé des grands succès comme Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist sous sa supervision.

Récemment, Jade Raymond a été nommée vice-présidente de la section Jeux et divertissement de Google Stadia. Avant de rejoindre Google, elle était vice-présidente principale et directrice générale de groupe chez PopCap Vancouver (Electronic Arts) et Motive Studios (Montréal), qu’elle a fondé en 2015. On lui doit également le catalogue Star Wars pour console et PC chez EA.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca