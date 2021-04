Les prix du jeu canadien 2021: voici les vainqueurs

On connait les vainqueurs des prix du jeu canadien 2021

La diffusion des prix du jeu canadien (aussi connu sous le nom de Canadian Game Awards) vient de s’achever que nous vous apportons les résultats compilés pour chaque catégorie. En parlant de catégorie, on note l’apparition de deux nouvelles: Meilleur premier jeu indie et Meilleur jeu RV/RA (pour réalité virtuelle et réalité augmentée).

Les jeux, personnalités et organisations canadiens se voient donc primés dans cette vidéo pré-enregistrée faute de Covid-19 comme l’an passé. Les organisateurs ont des idées pour la suite mais souhaite surtout pouvoir faire un véritable gala.

Voici donc les résultats. En gras, les vainqueurs. Félicitations à tous les participants.

Meilleure direction artistique

Assassin’s Creed Valhalla

Spiritfarer

A Fold Apart

Boreal Tenebrae

Spinch

Meilleure conception de jeu

Star Wars Squadrons

Watch Dogs Legion

Gears Tactics

Hardspace: Shipbreaker

Lucifer Within Us

Meilleure bande-son

Immortals Fenyx Rising

Assassin’s Creed Valhalla

Spiritfarer

A Fold Apart

Hardspace: Shipbreaker

Meilleure interprétation

Eivor (femme) – Cecilie Stenspil – Assassin’s Creed Valhalla

Fenyx (femme) – Elana Dunkelman – Immortals Fenyx Rising

EKO – Catherine Levac – Journey to the Savage Planet

Announcer – Guillaume Lambert – Journey to the Savage Planet

Bagley – Pascal Langdale – Watch Dogs Legion

Meilleure narration

Assassin’s Creed Valhalla

Immortals Fenyx Rising

Watch Dogs Legion

Dauntless

Hardspace: Shipbreaker

Meilleure conception audio

Star Wars Squadrons

Assassin’s Creed Valhalla

Watch Dogs Legion

Dauntless

Hardspace: Shipbreaker

Meilleur joueur Esports

Josh « Steel » Nissan (Valorant)

Indervir « iLLeY » Dhaliwal (Call of Duty)

Artour « Arteezy » Babaev (Dota 2)

Sasha « Scarlett » Hostyn (StarCraft II)

Michael « Miviens » Viens (NHL)

Meilleur hôte Esports

Camille Salazar-Hadaway

Alex « Vansilli » Nguyen

Jennifer « LemonKiwi » Pichette

Brody « Liefx » Moore

Alexander « TheShyWay » Hope

Meilleure organisation Esports

Luminosity Gaming

Raptors Uprising

Overactive Media

Mirage Esports

Eleven Gaming

Meilleur événement Esports

Six Invitational

AdrenaLan par RedBull

Toronto Ultra 100K Payout

NHL 20 Cup

Get On My Line 2020

Meilleur.e créateur.rice de contenu

Linus Sebastian – Linus Tech Tips

Autumn Rhodes

James Ronald – Epic Game Music

Ryan Letourneau – Northernlion

Meilleur diffuseur en direct

Michael « Shroud » Grzesiek

Jeremy « DisguisedToast » Wang

Kate « Kate » Stark

Stephanie « missharvey » Harvey

Eren « Caboose » Kose

Meilleure personnalité

Imane « Pokimane » Anys

Geoff Keighley

Steve Saylor

Naomi Kyle

Kristen « KittyPlays » Valnicek

Meilleur jeu PC

Assassin’s Creed Valhalla

Watch Dogs Legion

Star Wars Squadrons

Hardspace: Shipbreaker

Industries of Titan (accès anticipé)

Meilleur jeu console

Assassin’s Creed Valhalla

Immortals Fenyx Rising

Spiritfarer

Watch Dogs Legion

A Short Hike

Meilleur jeu mobile

A Fold Apart

MARVEL Realm of Champions

Winding World

Shop Titans

Archer: Danger Phone

Meilleur premier jeu indépendant

Journey to the Savage Planet

A Fold Apart

Bloodroots

Ikenfell

UnderMine

Meilleur jeu indépendant

Spiritfarer

A Fold Apart

Bloodroots

Journey to the Savage Planet

Star Renegades

Meilleur jeu RV/RA

Star Wars Squadrons

Groove Gunner

Slugterra VR

Vetrix

Transformers VR Battle Arena

Studio de l’année

Certain Affinity (Toronto)

EA Motive

Phoenix Labs

The Coalition

Thunder Lotus

Jeu de l’année

Assassin’s Creed Valhalla

Spiritfarer

Hardspace: Shipbreaker

Star Wars Squadrons

Watch Dogs Legion

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca