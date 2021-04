Ashwalkers PC : le voyage narratif commence aujourd’hui

L’éditeur Dear Villagers (ScourgeBringer, The Forgotten City) et le Studio Nameless XIII annoncent aujourd’hui la sortie de leur jeu d’exploration post-apocalyptique Ashwalkers sur PC (Steam, GOG, Epic).

Pas moins de 200 ans après une catastrophe géologique, un groupe de survivants appelé “La Section” se lance dans un voyage à travers un monde ravagé afin de trouver un havre de paix pour leur peuple. Mais pour y arriver, ils devront parcourir des paysages post-apocalyptiques et faire face à des dilemmes moraux.

Dans Ashwalkers, suivez le voyage de ces quatre aventuriers dans un monde dévasté. Faites des choix compliqués qui impacteront la suite de l’histoire. Gérez la nourriture et l’équipement du groupe et trouvez votre chemin dans une narration dynamique aux multiples fins possibles.

Initialement un projet étudiant, Ashwalkers a su évoluer pour devenir un jeu de plus grande envergure sous la supervision du Studio Nameless XIII. Basé à Toulouse, Nameless XIII est un nouveau studio composé de sept personnes et fondé par Hervé Bonin, co-créateur de Life is Strange et ex co-fondateur de DONTNOD. Ce dernier a joué le rôle de mentor et de producteur pour la jeune équipe qui se cache derrière Ashwalkers. Pour Hervé Bonin, « l’âme » d’Ashwalkers vient de son directeur créatif principal : Matteo Gaulmier.

« D’un projet d’étudiant à une version complète, ce fut une véritable joie de voir le jeu prendre forme », a déclaré Hervé Bonin. « Ce jeu explore les thèmes de la survie et du sacrifice comme seul un jeu vidéo peut le faire, et je crois qu’il restera longtemps dans l’esprit des joueurs ».



Découvrez une direction artistique en noir & blanc alliée à une bande son immersive envoutante

Prenez des décisions difficiles combinées à des dilemmes moraux

Découvrez de nouveaux chemins selon votre façon de jouer, chaque run durant environ 2h

Apprenez à connaitre les quatre personnages qui composent votre groupe

Récoltez des ressources vitales à la suivie de votre groupe

Gérez votre nourriture, vos équipements et vos médicaments afin de prévenir votre groupe de la folie et de la mort

Voyagez et appréhendez un monde hostile détruit par une apocalypse volcanique

Dépassez les obstacles et les rencontres dangereuses dans un climat hostile

34 fins différentes à découvrir en fonction de vos choix

À propos de Nameless XIII

Nameless XIII est un nouveau studio indépendant français composé de sept personnes, dont plusieurs anciens élèves de l’ETPA Toulouse à l’origine du prototype initial d’Ashwalkers. Chapeautée par un ancien dirigeant de DONTNOD, cette jeune équipe compte se spécialiser dans les jeux de survie narratifs situés dans des univers hostiles et regorgeant de dilemmes moraux.

https://nameless-xiii.com/

À propos de Dear Villagers

Dear Villagers est le label d’édition de Plug In Digital. Notre nom est une invitation bienveillante à nous rejoindre dans la petite bulle que nous entendons construire dans l’industrie du jeu vidéo, un lieu de rendez-vous entre des développeurs qui laissent libre court à leur créativité et des joueurs en quête de jeux différents et audacieux, tels que Edge Of Eternity, Le Donjon de Naheulbeuk – L’Amulette du Désordre, ScourgeBringer ou encore Recompile.

www.dearvillagers.com

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca