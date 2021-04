Les cotes de jeux sous la loupe de la firme d’assurance Money

Un nouveau rapport préparé par Money.co.uk dresse un portrait des plus importantes franchises de l’industrie et des cotes attribuées à leurs différents jeux vidéo. L’analyse s’intéresse plus particulièrement aux écarts entre les jeux les mieux cotés et ceux qui ont été boudés par la critique.

Franchise Jeu le mieux coté Jeu le moins bien coté Écart Diablo Diablo (94 %) Diablo III (88 %) 6 % Pokémon Pokémon Gold & Silver (89 %) Pokémon Sword & Shield (80 %) 9 % Far Cry Far Cry 3 (91 %) Far Cry 5 (82 %) 9 % Donkey Kong Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest (90 %) Donkey Kong Jungle Beat (80 %) 10 % Halo Halo: Combat Evolved (97 %) Halo 5: Guardians (84 %) 13 % God of War God of War (2005) (94 %) God of War: Ascension (80 %) 14 % Super Smash Bros. Super Smash Bros. Brawl (93 %) Super Smash Bros. (79 %) 14 % Metal Gear Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (96 %) Metal Gear Solid V: Ground Zeroes (80 %) 16 % Call of Duty Call of Duty 4: Modern Warfare (94 %) Call of Duty: Infinite Warfare (77 %) 17 % Animal Crossing Animal Crossing: New Horizons (90 %) Animal Crossing: City Folk (73 %) 17 % Mario Party Mario Party (79 %) Mario Party 8 (62 %) 17 % Battlefield Battlefield 2 (91 %) Battlefield Hardline (73 %) 18 % Super Mario Super Mario Odyssey (97 %) Super Mario Run (78 %) 19 % Mario Kart Super Mario Kart (94 %) Mario Kart Live: Home Circuit (75 %) 19 % Gran Turismo Gran Turismo (96 %) Gran Turismo Sport (75 %) 21 % Tekken Tekken 3 (96 %) Tekken (75 %) 21 % Resident Evil Resident Evil 4 (96 %) Resident Evil 6 (74 %) 22 % The Sims The Sims (92 %) The Sims 4 (70 %) 22 % Monster Hunter Monster Hunter: World (90 %) Monster Hunter (68 %) 22 % The Legend of Zelda The Legend of Zelda: Ocarina of Time (98 %) The Legend of Zelda: Tri Force Heroes (72 %) 26 % Grand Theft Auto Grand Theft Auto IV (98 %) Grand Theft Auto II (70 %) 28 % Tomb Raider Rise of the Tomb Raider (88 %) Tomb Raider: The Angel of Darkness (52 %) 36 % Sonic the Hedgehog Sonic the Hedgehog 3 (89 %) Sonic the Hedgehog [2006] (46 %) 43 % Final Fantasy Final Fantasy IX (94 %) Final Fantasy XIV (49 %) 45 %

Le tableau nous révèle que les franchises aux cotes les plus constantes sont Diablo, Pokémon, Far Cry, Donkey Kong et Halo.

D’un autre côté, les franchises aux cotes les plus inconsistantes sont Final Fantasy, Sonic, Tomb Raider, Grand Theft Auto et The Legend of Zelda.

Les franchises de jeux vidéo les mieux cotées de tous les temps

En parallèle aux résultats ci-dessus, le rapport liste les franchises de jeux vidéo qui ont obtenu les meilleures cotes globales, toutes générations confondues. Voici le résultat :

Rang Franchise Cote globale 1 Halo 91 % 1 Metal Gear 91 % 1 God of War 91 % 4 Grand Theft Auto 90 % 4 Super Smash Bros. 90 % 4 Diablo 90 % 7 The Legend of Zelda 89 % 8 Super Mario 88 % 8 Gran Turismo 88 % 10 Mario Kart 87 % 10 Resident Evil 87% 12 Pokémon 86 % 12 Donkey Kong 86 % 12 Far Cry 86 % 15 Call of Duty 85 % 15 The Sims 85 % 15 Animal Crossing 85 % 15 Battlefield 85 % 19 Final Fantasy 84 % 19 Tekken 84 %

Ainsi, les franchises Halo, Metal Gear, God of War, Grand Theft Auto et Super Smash Bros. s’avèrent les plus appréciées des critiques avec les meilleures cotes globales.

Les jeux vidéo issus de franchises qui ont été les moins bien cotés de tous les temps

Au fond du baril, nous retrouvons trois jeux issus de franchises majeures qui ont marqué les esprits pour toutes les mauvaises raisons, résultant en une une cote globale Metacritic désastreuse :

Sonic The Hedgehog (2006) avec 46 % Final Fantasy XIV avec 49 % Tomb Raider: The Angel of Darkness avec 52 %

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca