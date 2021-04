Asphalt : un milliard de téléchargements à vie pour la franchise

Gameloft, leader dans la création et l’édition de jeux, est fier d’annoncer qu’Asphalt, franchise historique de jeux de course d’arcade, mais aussi la plus téléchargée au monde et plusieurs fois récompensée, a atteint le milliard de téléchargements sur toutes les plateformes.

Alors qu’elle fête son 16e anniversaire, la franchise Asphalt a été lancée en 2005 avec Asphalt Urban GT disponible à l’origine sur les téléphones Java, la N-Gage et la Nintendo DS. Le dernier opus, Asphalt 9: Legends, est disponible sur l’App Store, Google Play, le Microsoft Store, Nintendo Switch et également sur macOS.

Des événements dédiés à durée limitée seront disponibles dans les jeux Asphalt 8 et 9 (Airborne et Legends) à partir du 26 avril pour célébrer cette nouvelle étape.

De plus, Gameloft est heureux d’annoncer que son jeu Asphalt 9: Legends sera bientôt lancé, en free-to-play, sur les consoles Xbox Series X|S et Xbox One avec un support cross-play et cross-save pour les joueurs sous Windows 10. Plus de détails seront bientôt annoncés.

« Pendant plus de 20 ans, Gameloft a été à l’avant-garde de ce que les joueurs ont pu expérimenter sur les appareils mobiles et il y a un peu plus de 15 ans, nous avons lancé une franchise qui est restée une série phare pour nous : Asphalt », a déclaré Thomas Aurick, VP création chez Gameloft.

« Au fil des ans, nous avons fait de cette franchise de jeux de course la plus facilement accessible au monde. Ce n’est que le début : avec le lancement imminent d’Asphalt 9: Legends sur la plateforme Xbox, nous allons encore plus loin pour offrir à tous une expérience de course au-delà de l’imagination, quelle que soit la plateforme. C’est le Gameloft d’aujourd’hui ».

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca