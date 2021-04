Opinion – Les 10 jeux de 2021 que vous ne voulez pas manquer

Difficile à croire que nous approchons de la moitié de l’année 2021. Si vous manquez d’inspiration pour vos achats de jeux, mon collègue Martin avait dressé une liste de productions indépendantes à surveiller cette année. En fait, il avait l’embarras du choix, si bien qu’une seconde sélection avait été partagée.

On peut même répéter l’exercice en visant seulement les productions québécoises. Par contre, qu’en est-il des jeux à grand déploiement? Les blockbusters de l’industrie ou ceux qui sont en développement depuis des lustres?

Voici une sélection de 10 jeux à ne pas manquer en 2021 pour passer du bon temps avec vos plateformes favorites.

Returnal

Date de sortie : 30 avril 2021

Plateforme : PlayStation 5

Après un délai de quelques semaines, le jeu de science-fiction Returnal atterrira sur la planète PlayStation 5 à la fin du mois.

Le studio Housemarque semble avoir un véritable hit entre les mains. Doté d’un gameplay haletant et d’un scénario en toute apparence intriguant, Returnal est l’une des exclusivités qui m’attire le plus en 2021.

Le jeu combine des éléments roguelike pour créer une expérience différente à chaque partie. Les ennemis changent ainsi que les environnements. La prémisse me rappelle celle du film Edge of Tomorrow en ce sens qu’à chaque mort, on recommence à explorer en conservant la mémoire (et certaines habiletés) de ce qui s’est passé avant.

Resident Evil Village

Date de sortie : 7 mai 2021

Plateformes : PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Voilà un autre jeu fort attendu pour 2021 qui avait lui aussi essuyé un retard. En novembre 2020, une énorme fuite de données des serveurs Capcom révélait tout le planning de la société pour 2021 et au-delà. C’est ainsi que nous avions appris la sortie prochaine de ce huitième opus principal, fortement inspiré de Resident Evil 4.

À l’instar de Resident Evil 7, Village adopte une vue à la première personne. Le protagoniste Ethan est de retour avec sa femme Mia avant d’être kidnappé par Chris Redfield. Cette tournure inattendue le mène dans un village sinistre peuplé de créatures qui en veulent à sa vie…dont des loups-garous!

Malgré certains points que j’avais moins bien digérés, Resident Evil 7 était un excellent jeu d’horreur. J’ai bon espoir que Village fera honneur à la série. Surtout que nous avons eu la confirmation d’un nouveau mode Mercenaries dans le Resident Evil Showcase!

Mass Effect Legendary Edition

Date de sortie : 14 mai 2021

Plateformes : PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Le Commandant Shepard et son équipe d’élite tenteront de sauver le monde de la menace des Fossoyeurs dans cette trilogie améliorée des jeux Mass Effect.

Si vous aimez les jeux de rôle et la science-fiction, cette série est incontournable. BioWare ne s’est pas contenté d’un travail de polissage. Le premier Mass Effect a une nouvelle interface de jeu inspirée des suites. Plusieurs changements ont été apportés pour créer une expérience de jeu plus équilibrée.

BioWare a également ajouté une tonne de détails surtout visibles dans le premier Mass Effect. Les environnements prennent vie plus que jamais, car les développeurs n’avaient plus à travailler avec les limitations de la console Xbox 360. Un exemple donné est celui des murs qui cachaient une partie des niveaux pour éviter une surcharge de données. Les fameuses séquences dans les ascenseurs ont elles aussi été écourtées, bien qu’il sera encore possible d’y passer un bon temps si vous ne sautez pas l’animation (un temps de chargement déguisé).

Biomutant

Date de sortie : 25 mai 2021

Plateformes : PC, PlayStation 4 et Xbox One

Après tous les délais et des années de développement, je me demande encore si Biomutant du jeune studio Experiment 101 sera bel et bien distribué en mai. Tout porte à croire que oui, car son marketing est plus présent que jamais.

Le jeu de rôle combine action et aventure dans un univers coloré où les animaux peuvent muter et obtenir des pouvoirs incroyables. L’idée est de s’adapter avec de nouvelles capacités kung-fu selon les situations dans un gigantesque monde ouvert. Le système de combat est très prometteur avec un accent sur les arts martiaux à la troisième personne.

Très ambitieux, Biomutant offre une énorme liberté de mouvement pour exploiter ses pouvoirs de mutant. Avec la possibilité de réencoder sa structure génétique, de débloquer de nouvelles armes et des pouvoirs spéciaux, Biomutant s’annonce riche en termes de stratégie et de profondeur de combat.

Le studio suédois Experiment 101 a le potentiel de surprendre bien des joueurs avec cette nouvelle licence.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Date de sortie : 11 juin 2021

Plateforme : PlayStation 5

Impossible de taire le développement de Ratchet & Clank: Rift Apart. Insomniac Games est l’un de mes studios favoris qui a une feuille de route exemplaire.

Le prochain épisode de la série avait été mis de l’avant en raison de son utilisation avancée de la technologie PlayStation 5. Le principe du jeu est d’explorer plusieurs dimensions, qui s’enchaînent dans des failles temporelles. Le résultat est spectaculaire (merci disque dur SSD!).

La série Ratchet & Clank combine humour et gameplay savoureux. Je suis d’avis que cette itération pourrait être la meilleure à ce jour. Insomniac Games tirera profit au maximum de toutes les technologies qui s’offrent à lui avec la PlayStation 5. Les quelques séquences partagées témoignent d’une grande maîtrise de tous les différents systèmes en place.

Kena: Bridge of Spirits

Date de sortie : 24 août 2021

Plateformes : PC, PlayStation 4 et PlayStation 5

Qui n’aime pas un bon jeu inspiré de The Legend of Zelda? C’est un peu le sentiment que j’ai à visionner les séquences de Kena: Bridge of Spirits. Avec une petite touche de Pikmin pour les créatures que vous pouvez contrôler et qui vous aident à accomplir des tâches dans le monde.

Pour Ember Lab, c’est un baptême de feu dans l’industrie. Auparavant, le studio se spécialisait dans le contenu numérique et l’animation. Kena: Bridge of Spirits semble inspiré de plusieurs licences à succès et pour un premier jeu, c’est spectaculaire. Le travail d’animation est particulièrement réussi, ce qui n’est pas indifférent au succès passé du studio dans ce domaine.

Back 4 Blood

Date de sortie : 12 octobre 2021

Plateformes : PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Les créateurs de la série Left 4 Dead sont de retour pour un jeu intitulé de façon similaire avec Back 4 Blood. Repoussé à l’automne 2021, le FPS coopératif reprend le concept de survie contre des hordes de zombies.

Malgré une prémisse pas du tout originale, Back 4 Blood a le potentiel de créer un véritable raz-de-marrée à sa sortie. Turtle Rock Studios voudra assurément faire amende honorable après l’échec cuisant Evolve. Ma seule inquiétude est que le jeu n’amène pas assez de sang neuf dans un genre surexploité. D’un autre côté, les fans réclament un Left 4 Dead 3 depuis des années et Back 4 Blood est une suite spirituelle de cette série bien connue.

Diablo II: Resurrected

Date de sortie : 2021

Plateformes : PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Switch

Parmi les jeux auxquels j’ai beaucoup trop joué, Diablo 2 figure certainement en haut de la liste. Depuis des années, la rumeur circulait que nous aurions droit à un remaster. Je crois que c’était surtout de prendre ses désirs pour des réalités. D’autant plus que Blizzard n’est plus du tout le même studio qu’en l’an 2000. On pourrait même dire sans trop de difficulté qu’il est l’ombre de lui-même.

Pourtant, nous aurons bel et bien droit à un remaster avec l’aide de Vicarious Visions. Diablo II: Resurrected est un rêve devenu réalité pour les fans de la franchise. Le jeu est magnifique et passe de la 2D à la 3D. Sous ce maquillage élégant se cache le même code source, donc les développeurs ont tenu compte de ce détail important pour recréer la même expérience de qualité.

Cela veut aussi dire que le jeu sera présenté avec les mêmes défauts (Baal runs ad nauseam), mais on s’en fiche un peu. Diablo II: Resurrected est LE remaster que vous devez acheter en 2021…avec celui de Mass Effect bien sûr!

Phantasy Star Online 2: New Genesis

Date de sortie : juin 2021

Plateforme : PC

Les personnes qui me connaissent bien savent à quel point je suis fan de la série Phantasy Star Online. Je me souviens encore d’avoir acheté la version japonaise sur Dreamcast. C’est une série importante à plusieurs égards et New Genesis est peut-être son itération la plus importante.

La tournure choisie par PSO2 pour un MMO d’action n’est pas celle que j’apprécie le plus. New Genesis ne change pas cette caractéristique, mais l’extension modifie bien d’autres éléments pour le mieux. Pour marquer les 20 ans de la série, nous aurons droit à un jeu proche de ce qui aurait pu se nommer PSO3.

L’action sera beaucoup plus fluide que par le passé avec une verticalité nouvelle. Le système de combat m’intéresse beaucoup plus que dans la version PSO2 de base avec de multiples combos aériens. C’est une véritable évolution et la mise à jour d’un jeu que j’attends le plus en 2021.

Horizon: Forbidden West

Date de sortie : 2021

Plateforme : PlayStation 5

Je vais dire tout de suite que je serais agréablement surpris de voir Horizon: Forbidden West sur PlayStation 5 cette année. La date de sortie annoncée me semble optimiste compte tenu du contexte actuel de pandémie qui repousse la majorité des productions d’envergure.

Cela étant dit, Horizon est l’une des nouvelles licences qui m’a le plus étonné. Le premier jeu est offert gratuitement grâce à l’initiative Play at Home de Sony. Ce n’est rien de moins qu’un tour de force en matière de présentation avec des animations incroyables et des visuels renversants. Le gameplay est lui aussi excellent. J’adore le thème des dinosaures robotisés dans un monde ouvert.

Horizon: Forbidden West pourrait à son tour se positionner comme un véritable bijou sur PlayStation 5 et l’une des exclusivités les plus alléchantes en préparation par Sony. Guerrilla Games avait secoué l’industrie avec sa série Killzone; Horizon a le même effet dans le genre action et aventure.

Mentions honorables

Chivalry 2

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Halo Infinite

Hitman 3

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster

Tales of Arise

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

World’s End Club

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca